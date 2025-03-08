TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgi, özveri, şefkat ve merhametleriyle aileye, topluma, insanlığa ve hayata değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Kadınlar; tarih boyunca fedakarlıklarıyla, cesaretleriyle ve azimleriyle nesilden nesile ilham kaynağı olmuş, toplumun her katmanında öncü rol üstlenmiştir.

Milli mücadeleden Cumhuriyet’in inşasına, bilimden sanata, ekonomiden siyasete hayatın her alanında kadınların ülkemizin gelişmesine büyük katkısı olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere iş dünyasında, akademide, sanatta ve tüm yaşam alanlarında kadınların güçlü bir şekilde varlığına ve bu alanlardaki temsiliyetine tanık olmak gurur vericidir.

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Türkiye Yüzyılı olması için tüm gücümüzle gayret ettiğimiz Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılı, ülkemiz için büyük fırsatlar barındırıyor. Bu fırsatları kazanımlara dönüştürme mücadelesinde, kadın-erkek omuz omuza vererek daha güçlü bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Ayrıca ve hassaten; başta Gazze olmak üzere yeryüzünün her tarafında akıl almaz zulümlere maruz kaldığı halde, heybelerindeki tükenmez ümitle tıpkı vatanlarını koruyan Filistinli kadınlar gibi direnen tüm kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yürekten selamlıyorum"