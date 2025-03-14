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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

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#Numan Kurtulmuş#Tıp Bayramı#TBMM
TBMM Başkanı Kurtulmuştan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 13:38

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Sağlık çalışanlarımız, doğumla başlayan yaşam serüvenimizin her döneminin vazgeçilmez unsuru, kendilerine her ihtiyaç duyulduğunda gösterdikleri fedakarlıklarıyla aziz milletimizin gurur kaynağıdır. Afetlerden salgınlara, bir nefes sıhhat için sarf ettikleri büyük emekleri için hepsine minnettarız. Bu özel günde, milletimizin sağlığı için atan her yüreğe şükranlarımı sunuyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. İyi ki varsınız."

 

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#Numan Kurtulmuş#Tıp Bayramı#TBMM

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