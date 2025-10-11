×
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın Pakistan'a gidecek

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 17:43

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere yarın Pakistan'a gidecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, söz konusu toplantı kapsamında 12-15 Ekim tarihlerinde Pakistan’ı ziyaret edecek. Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık’ın ev sahipliğinde, 'Kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesi; bölgesel barış, güvenlik ve refah için parlamenter iş birliği' temasıyla başkent İslamabad’da düzenlenecek toplantı kapsamında, Parlamento Başkanları İcra Toplantısı da gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Sadık ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova’nın katılımıyla gerçekleştirilecek Parlamento Başkanları İcra Toplantısı’nda, üçlü iş birliği konuları ele alınacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş, İslamabad’da, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından kabul edilecek ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme yapacak. Kurtulmuş, Sadık ve Gafarova, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı’nı da ziyaret ederek, Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afetler dolayısıyla bilgi alacak.

