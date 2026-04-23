TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

Tüm yurtta 23 Nisan heyecanı yaşanırken başkent Ankara'da da resmi törenler gerçekleştiriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Törende; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene; TBMM Başkan Vekilleri Bekir Bozdağ, Tekin Bingöl ve Pervin Buldan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeni Yol Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

HEYET ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

TBMM'deki törenin ardından Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Heyetin Aslanlı Yol'dan ilerledikten sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nı okundu.

Misakımilli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, deftere şunları yazdı:

Aziz Atatürk, Birinci Meclis'in açılışının 106. yıl dönümünde Türkiye demokrasisinin kalbi ve milli iradenin tecelligahı olan TBMM ilk başkanını ziyaretinin heyecanını yaşıyoruz.

Cumhuriyet'imizin temelinde yer alan ulusal egemenlik fikrini, adaletin, demokrasinin, toplumsal barışın ve müşterek geleceği teminatı olarak görüyoruz.

İçinden geçtiğimiz çağda çatışmaların, her türlü eşitsizliğin, yoksulluğun, küresel vicdanı yaralayan ağır insani felaketlerin büyük yükünü çocuklarımız taşımaktadır. Böylesi bir dönemde 23 Nisan'ın manası daha da derindedir. Nitekim çocukları korumak, insanlık değerlerini ve medeniyet iddiasını koruma meselesidir.

MİLLETİN EGEMELİĞİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Hedefimiz her çocuğun güven içinde yaşadığı, nitelikli eğitime eriştiği, kendisini özgürce geliştirebildiği, bilimin, sanatın ve ahlakın ışığında geleceğe yürüdüğü güçlü toplumsal zemini takip etmektir. Milletin egemenliğine sahip çıktığı büyük günü ve bu kurucu iradeyi canı yürekten tebrik ediyoruz. İstiklal kahramanlarımızın emaneti olan Cumhuriyeti, Gazi Meclis'imizin tarihi sorumluluğuna yarışır bir kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz.

Milletimizin iradesine sadakatten başka, başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hukukunu korumaktan ve güzel ülkemizi güçlü yarın nesillerin omuzlarında yükseltmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Zatıailnizi, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve hürmetle yad ediyorum, ruhunuz şad olsun.

KURTULMUŞ, BİRİNCİ MECLİS KÜRSÜSÜNDEN SESLENDİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anıtkabir ziyaretinden sonra da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla I. Meclis'e geçti. Buradaki kürsüde konuşan Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

Sadece bir binadan, sadece duvarlardan, sıralardan ibaret bir bina değildir. Eminim ki bu binanın her yerinde nice Türkiye'nin istikbali için anılmış fikirleri vardır. Top sesleri burada da duyulurken kurtuluşu masaya yatırdılar. Burası cumhuriyet ve demokrasi fikrinin yeşerdiği mekandır. Bu milletin en zor şartlarda dahi hürriyetten başka bir şeyi kabul etmeyeceğini bizlere öğrettiler. Bu millet kazması ile küreği ile mücadele vermiştir. Dünyada ülke egemenliğinin hiçe sayıldığı, güçlü olanın kural dayattığı, kuralların güçlü için tatbik edildiği dünyada bağımsızlık fikrinin ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu görüyoruz.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM Başkanlık Makamının Sembolik Olarak Çocuk Başkana Devri Töreni"ne katıldı.