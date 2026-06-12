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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilişinin yıl dönümünü kutladı

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#TBMM Başkanı Kutlama#Şanlıurfa Şanlı Unvanı#Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Urfaya Şanlı ünvanı verilişinin yıl dönümünü kutladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 18:32

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'ya, "Şanlı" ünvanı verilişinin 42. yıl dönümünü kutladı.

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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde gösterdiği azim, cesaret ve kahramanlıkla özgürlükten ve bağımsızlıktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Urfa'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Şanlı" ünvanı verilişinin 42. yıl dönümünü kutluyorum. Bu anlamlı günde, vatan toprakları için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyor, Şanlıurfalı hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum."

 

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#TBMM Başkanı Kutlama#Şanlıurfa Şanlı Unvanı#Numan Kurtulmuş

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