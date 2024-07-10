×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Numan Kurtulmuş#Ukrayna
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 00:20

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne Türkiye'nin desteğini yineledi.

Haberin Devamı

ABD Kongresi'nin ev sahipliğinde, NATO'nun 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında başkent Washington'da bulunan Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk'la bir araya geldi.

Kurtulmuş, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen ve aralarında çocuk hastanesinin de bulunduğu binalara yönelik saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Stefanchuk, Rusya'nın saldırısı ve bunun sonucu oluşan görüntüleri Kurtulmuş'a gösterdi ve saldırıya ilişkin bilgi paylaştı.

Stefanchuk ayrıca, Lentonya'nın başkenti Riga'da 24 Ekim'de düzenlenecek Kırım Platformu Parlamenter Zirvesi'ne Kurtulmuş'u davet etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne Türkiye'nin desteğini yineledi.

Haberin Devamı

Kurtulmuş, Zirve'ye verilen arada bazı mevkidaşlarıyla sohbet etti.

 

 
Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#Numan Kurtulmuş#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!