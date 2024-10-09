TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'a gidecek

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Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki’nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenecek “Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu”na katılacak Kurtulmuş, forum kapsamında ikili görüşmeler yapacak.

Türkmenistan Meclisi’ni ziyaret edecek Kurtulmuş, Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un ayrıca Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov’la da bir araya gelmesi öngörülüyor.