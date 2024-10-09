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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'a gidecek

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#Numan Kurtulmuş#TBMM#Türkmenistan
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistana gidecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 15:33

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10-11 Ekim tarihlerinde Türkmenistan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki’nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenecek “Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu”na katılacak Kurtulmuş, forum kapsamında ikili görüşmeler yapacak.

Türkmenistan Meclisi’ni ziyaret edecek Kurtulmuş, Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un ayrıca Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov’la da bir araya gelmesi öngörülüyor.

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#Numan Kurtulmuş#TBMM#Türkmenistan

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