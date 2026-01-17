TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin 'yeni bir dünya kurma' vizyonu gerçekleşecek

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşan Kurtulmuş, uzun yıllar aynı hatıraları paylaştıkları, aynı ideallerle birlikte büyüdükleri ve aynı yolu yürüdükleri dostlarıyla birlikte bir arada olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Başta Mustafa Bilgi ve Sedat Yenigün olmak üzere bu dava uğruna şehit olan bütün geçmişlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz. Aynı şekilde bu davaya, bu mücadeleye büyük katkıları olan Milli Türk Talebe Birliği'nin değerli başkanlarından Burhanettin Kayhan, Hüseyin Coşkun gibi çok değerli büyüklerimizi de rahmetle yad etmek istiyorum. Birlik Vakfı'nın iddiasının ortaya konulması, Milli Türk Talebe Birliği'nin mücadelesinin harcının karılması bakımından her birimizde büyük emekleri olan Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i de saygıyla, rahmetle, minnetle yad ediyorum."

Haberin Devamı

Milli Türk Talebe Birliği ile Birlik Vakfı'nın aslında Türkiye'de gençlik hareketleri ve sivil toplum hareketleri bakımından büyük bir başarı öyküsüne sahip olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Milli Türk Talebe Birliği'nin yapmış olduğu eski mitinglerde gündeme getirdiği, Türkiye kamuoyuna taşıdığı hangi konular varsa, Allah'a çok şükür bu konuların hepsinin gerçekleşmiş olduğunu iftiharla görüyoruz." diye konuştu.

Milli Türk Talebe Birliği'nin bürokrasinin vesayetine karşı yıllarca mücadele ettiğini, mitinglerinde bu konunun ele alındığını aktaran Kurtulmuş, "Çok şükür bugün geldiğimiz noktada yine Milli Türk Talebe Birliği'nin mektebinden yetişen bir lider sayesinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'de bürokratik oligarşi tarihin raflarına kaldırıldı." dedi.

Kurtulmuş, Kıbrıs davasını, en karanlık günlerinde Milli Türk Talebe Birliği'nin Türkiye'nin kamuoyuna taşıdığı günleri, çocukluk ve gençlik yılları içinde hatırladığını kaydederek, "Çok şükür bugün Kıbrıs'ta o gün dile getirilen tezlerin tamamı gerçekleşmiş oldu. Türkiye'de maddi ve manevi kalkınmanın birlikte sağlanması amacıyla başta imam hatipler olmak üzere mesleki eğitimin önündeki engellerin kaldırılması konusunda da öncülüğü yapan büyük bir kitle hareketi olan Milli Türk Talebe Birliği adını tarihe yazdı." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın" sloganını Türkiye'ye armağan edenin Milli Türk Talebe Birliği olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Allah’a çok şükür, çoğumuzun gençlik hayali olan o ideal, fevkalade güzel bir şekilde Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, cesareti ve hiç tereddüde mahal bırakmayan kararlı liderliğiyle aşıldı. Ayasofya milletin ve ümmetin malı oldu, milletin hizmetkarı olmaya devam ediyor." sözlerini sarf etti.

- "Birlik Vakfı'nın 80. yıl dönümü olduğunda, Türkiye çok daha ileri bir noktada olacaktır"

Kurtulmuş, Türkiye'nin ağır sanayi hamlesinde de güçlü adımlar atması hayalinin Milli Türk Talebe Birliği gençliğinin önemli vizyonlarından birisi olduğuna vurgu yaparak, "Bugün çok şükür bu konuda dünyayı imrendirecek önemli mesafeler katettiğimiz ortadadır. Özetle şunu söylemek istiyorum gençlik ve çocukluk yıllarımızı hangi hayaller süslediyse, hemen hemen onların tamamı gerçekleşmiştir." diye konuştu.

Haberin Devamı

Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Kahraman'ın programdaki konuşmasında kullandığı "Durmak yok" sözlerini anımsatan Kurtulmuş, "Dediği gibi durmak yok. Her bir hayalden sonra yeni kapıların açılması, yeni hedeflerin ortaya konulması şarttır. Şimdi önümüzdeki esas hedef de yeryüzünde adil, hakkaniyetli, eşitlikçi bir küresel sistemin kurulması için Türkiye'nin öncülük yapmasıdır. Bu istikamette büyük bir merhale ve mesafe alıyoruz, yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim medeniyet birikimimizde, bizim tarihsel tecrübemizde sivil toplum, devlet aklıyla millet vicdanı arasındaki köprüdür. Milli Türk Talebe Birliği ve Birlik Vakfı da bu anlamda en sağlam köprülerden olmuştur. Bu çerçevede bu köprünün sağlam olması, Milli Türk Talebe Birliği'nin gençlik hareketinin, kısacası milli gençlik hareketinin de ana unsurunu oluşturmuştur. Yani iddia, irade ve istikamet sahibi bir gençlik oluşturmak için yıllar içerisinde büyük gayretler sarf edilmiştir. Allah'a çok şükür bundan sonra da iddia, irade ve istikamet sahibi gençlerimizle Türkiye'nin 'yeni bir dünya kurma' vizyonu gerçekleşecek. Allah'ın izniyle Milli Türk Talebe Birliği'nin, Birlik Vakfı'nın 80. yıl dönümü olduğunda, o hedefe ulaşmış olacağız, gençlerimiz vasıtasıyla Türkiye çok daha ileri bir noktada olacaktır."

Haberin Devamı

Bu güçlü mektebin yetiştirdiği herkese selamlarını ileten Kurtulmuş, "Milli Türk Talebe Birliği ve Birlik Vakfı'ndan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere nice devlet ve siyaset adamları, üniversite öğretim üyeleri, akademisyenler, sanat erbapları, fikir ve ilim insanı ve aktivistler ortaya çıktı. İnşallah bundan sonra bu davanın bereketiyle çok daha geniş kitlelere ulaşacağız, çok daha güçlü çalışmalar yapacağız ve Birlik Vakfı yoluna koşar adım devam edecektir." ifadelerini kullandı.