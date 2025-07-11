TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret etti

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TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kurtulmuş, "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" törenleri dolayısıyla bulunduğu Bosna Hersek'te Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Emin Akseki'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurtulmuş'a ziyaretinde, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak eşlik etti.