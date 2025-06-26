TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye’nin en önemli meselelerinden birisi yeni sivil bir anayasadır

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu yeni dönemin şartları içerisinde her gün nerede hangi gelişmenin olacağının bilinmediği sadece savaşlar ve çatışmalarının değil köklü toplumsal değişmeler de nereye eğileceğinin önceden tahmin edilemediği bir dönemde bu coğrafyada Türkiye olarak ayaklarımızı çok güçlü şekilde yara basmak zorundayız.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi güç sadece fiziki güçten ibaret değildir. Sadece askeri güç sadece ekonomik güç sadece maddi güç finansal güçten ibaret değildir. Ya da teknolojide üstün olmaktan ibaret değildir. Güncel olarak gördüğümüz birçok örnekte bile sadece gücün maddi güçten ibaret olmadığı bize her gün yeniden öğretiliyor. Dolayısıyla bizim gibi ülkelerde güçlü olmanın esas unsuru millet ve devlet olarak güçlü olmak millet devlet bütünleşmesini sağlamak ve topyekün hep birlikte güçlü bir şekilde geleceği yürümekten geçiyor.

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"GÜÇLÜ ADIMLAR ATIYORUZ"

Türkiye’nin en önemli meselelerinden birisi toplumsal birlik beraberlik bütünleşme ve özellikle devlet ve milletin kaynaşmasıdır. Çok şükür bu konularda iyi adımlar atıyor güçlü adımlar atıyoruz. Bunun nihayetinde çok güçlü bir şekilde yürüyebilmesinin temel unsurlarından birisinin de yeni bir anayasa olduğu yeni bir anayasa ihtiyacı olduğu hiç şüphesizdir.

Marifet bir hukuk metni hazırlamak değil marifet milleti birleştirecek bütünleştirecek bir toplumsal anlayışı ortaya koyabilmektir. Bu anlamda yeni çağın gereklerine uyan milletin talep ve beklentilerini karşılayan yeni bir toplumsal sözleşmeyi ortaya koyabilmektir. Bunun için Türkiye’de vakit gerçekten tam bu vakittir. Birliğimizi dirliğimizi korumak Türkiye’nin daha güçlü şekilde ileriye doğru yürümesini sağlayabilmek için ümit ediyorum ki yeni bir anayasa yapmak yeni bir toplumsal sözleşmeyi gerçekleştirmek mümkün olur. Anayasalar büyük bir orkestrayı düşünün orkestranın içerisinde her türlü enstrüman vardır her enstrümanın da sesi ayrıdır marifet bir orkestra şefinin o orkestrada bu kadar farklı tınılardan seslerden aynı güfteden aynı şarkıyı ortaya çıkarmasıdır. Herkesin kendi sesi kendine herkesin kendi tınısı kendine ama hepimizin aynı besteyi söylediğimiz aynı hedeflere yürüdüğümüz bir Türkiye’nin en önemli meselelerinden birisi yeni sivil bir anayasasıdır.

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"TÜRKİYE'NİN ORTAK MESELESİDİR"

Bu mesele herhangi bir siyasi partinin herhangi bir siyasi şahsiyetin tek başına kendi meselesi olamaz. Bu mesele 86 milyon Türkiye’nin ortak meselesidir. Bu mesele partiler üstü siyaset üstü bir meseledir bir millet sözleşmesidir. Yeni ve sivil bir anayasa milletin gelecek nesilleri kurtaracak gelecek nesilleri güçlü kılacak yeni bir sözleşmedir. Yeni bir yol haritasıdır onun için bunu büyük bir titizlikle hiçbir şekilde siyasal hesapların hesaplaşma alanı haline çevirmeden güçlü bir şekilde sürdürmek ve sonuç almak zorundayız.

Maalesef şu andaki anayasamız Türkiye’nin milletimizin talep ve beklentilerinin çok gerisinde. Hiç şüphesiz herkes farklı özellikler söyleyebilir ama herhalde hepimizin ittifak halinde olacağımız yeni anayasanın dört temel özelliği olmak zorundadır. Anayasanın dilinden önce ruhundan başlayarak ruhundan diline kadar tamamının bu anlamda yeni bir perspektif değer alması sivil perspektifle ele alınması katılımcı bir üslupla gerçekleştirilmesi şarttır. Bu süreç halkın mutlaka bütün kesimlerin işin içerisinde olacağı önemli bir süreç olmalıdır. 82 anayasası ilk yazıldığı zamanda bile dil bakımından ciddi sıkıntıları olan bir metin olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla bunun da dilinin açık ve anlaşılır bir şekilde yazılması yani toplumun her insanının ilk okuduğunda ne dediğini tamamıyla anladığı bir metin haline getirilmesi şarttır. Hiç şüphesiz postalların gölgesindeki anayasadan kurtulmamız lazım.

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"BU MİLLET KENDİ SİVİL İRADESİYLE ANAYASAYI YAPAR"

Anayasa hakkında değerli arkadaşlar sözü olan herkesin sözünü dinlemeye hazırız. Kim ne söylerse söylesin makul ve gerçekten milletin hayrına kim ne söylerse sonuna kadar sözünü dinleriz. Bir tek sözü dinlemeyiz bu meclisin anayasa yapma yetkisi yoktur sözünü asla dinlemeyiz. Bu meclis milletin hür iradesiyle oluşmuş bir meclistir. Allah aşkına kurucu meclis olması için şu meclisin bahçesinde koridorunda tankların mı dolaşması lazım. Yeter artık bu millet kendi sivil iradesiyle anayasayı yapar.