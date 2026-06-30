×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin bu adımı atması şarttır

Güncelleme Tarihi:

#TBMM Başkanı#Numan Kurtulmuş#Terörsüz Türkiye
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiyenin bu adımı atması şarttır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 13:37

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geciktirilmeden ve en ufak bir detay ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır. Hazırlanacak yasa sadece bir ya da birkaç partinin hazırladığı değil, Meclis'in ortak kanaati, ittifakla çıkartılacak yasa olması gerekir" dedi.

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

"Türkiye olarak, İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyoruz.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

(Terörsüz Türkiye) Geciktirilmeden ve en ufak bir detay ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır.

Hazırlanacak yasa sadece bir ya da birkaç partinin hazırladığı değil, Meclis'in ortak kanaati, ittifakla çıkartılacak yasa olması gerekir.

Norveç de bizim gibi iki devletli çözümden başka bir yol olmadığını, bölgede bağımsız tam manasıyla egemen bir Filistin Devleti'nin, 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulmasından başka bir yol olmadığına inanan ve bunu dile getiren bir ülkedir"

Gözden KaçmasınBursada orman yangınıBursa'da orman yangınıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM Başkanı#Numan Kurtulmuş#Terörsüz Türkiye

BAKMADAN GEÇME!