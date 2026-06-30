TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin bu adımı atması şarttır

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

"Türkiye olarak, İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyoruz.

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(Terörsüz Türkiye) Geciktirilmeden ve en ufak bir detay ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır.

Hazırlanacak yasa sadece bir ya da birkaç partinin hazırladığı değil, Meclis'in ortak kanaati, ittifakla çıkartılacak yasa olması gerekir.

Norveç de bizim gibi iki devletli çözümden başka bir yol olmadığını, bölgede bağımsız tam manasıyla egemen bir Filistin Devleti'nin, 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulmasından başka bir yol olmadığına inanan ve bunu dile getiren bir ülkedir"

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