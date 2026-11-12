TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türk dünyası, imkanlarını birleştirerek yol yürümeye kararlıdır

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, kendisinin himayesinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) tarafından TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen "Türk Dünyasında Gençlik ve Parlamenter Diplomasi" programında konuştu.

Toplantının Türk dünyasındaki fikri yakınlaşmaya katkı sunmasını dileyen Kurtulmuş, organizasyonda emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Türk dünyasının bir dönemi geride bıraktığını, Türk devletleri arasında ciddi işbirliklerinin bağımsızlıklarından bu yana geçen sürede tahkim edildiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bu, bir ortak çabanın ürünüdür. Bugün iki önemli uluslararası kuruluş Türk devletlerini bütün dünyada temsil ediyor. Bunlardan birisi, Türk Devletleri Teşkilatı, ikincisi de parlamenter temsiliyetin gerçekleştiği TÜRKPA'dır. Bu her iki kuruluş da uluslararası camiadaki kuruluşlar arasında kayda değer, saygı duyulan önemli uluslararası kuruluşlar haline gelmiştir ve fevkalade güçlü çalışmaları bugüne kadar gerçekleştirmiştir." diye konuştu.

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29 Ekim'de Türkiye'nin ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nin de başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Kurtulmuş, Türk devletlerinin bu zirve kapsamında şimdiye kadarki işbirlikleri fikrini tahkim ettiğini, geleceğe ilişkin hangi adımların atılabileceği hususunda çok kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, "Bundan sonra artık Türk dünyası, sadece fikirleri tartışan bir oluşum olmanın ötesinde karar alan, icra eden ve bunları gerçekleştiren bir uluslararası yapı haline süratle dönmektedir." ifadesini kullandı.

TÜRKPA 15. Genel Kurulu'nun 19-20 Ekim'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildiğini anımsatan Kurtulmuş, bu toplantıda parlamenterlerin ortak vizyon geliştirmesi konusunda çok önemli tartışmaların gündeme getirildiğini söyledi.

Türk dünyası kuruluşlarının uluslararası alanda güçlü hale geldiğinin altını çizen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, kanaatimce birinci devrin tamamlanmasıdır. Şimdi önümüzde Türk dünyası için çok daha güçlü bir dönem var, bu dönemin başlangıcında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İşin güzel tarafı da bu dönemin aynı zamanda da dünya siyasetinde fevkalade büyük değişimlerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi bizim için büyük bir şanstır. Artık eski dünyanın, hele hele o soğuk savaş döneminin dünyasının yerinde yeller esiyor. Tek kutuplu dünya sisteminin esamesi okunmuyor. Artık dünyada hiçbir büyük gücün tek başına dünyayı yönetmesinin mümkün olmadığı bir dönemin başlangıcındayız.

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Açık söyleyeyim ne ABD'nin ne Çin'in ne Rusya'nın ne Avrupa'nın tek başına dünyayı yönetmesinin mümkün olmadığı bir dönemin başlangıcındayız. Dünyada güç merkezleri yer değiştiriyor, yeni güçler ortaya çıkıyor ama aynı şekilde sadece güç merkezlerinin yer değiştirmesi değil, dünya sisteminin küresel mimarisiyle ilgili de yeni tekliflerin ortaya çıktığı bir dönemin başındayız. Yani bu dünya sistemi dünyayı taşıyamıyor, yeni bir dünyanın kurulabilmesi için de hep beraber mücadele etmemiz gereken bir dönemin başındayız."

"TÜRK DÜNYASI, İMKANLARINI BİRLEŞTİREREK YOL YÜRÜMEYE KARARLIDIR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk dünyasının dünyadaki büyük güç merkezlerinden birisi olmaya hem aday hem de bu konuda büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

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Türk dünyasının yol gösteren, teknolojiyi, fikirleri üreten bir coğrafya olması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Türk dünyası, Orta Asya'nın içlerinden Avrupa kıtasına kadar yayılan çok geniş bir coğrafyada dünyanın en stratejik hatlarının tam da ortasındadır. Türk dünyası, dünyanın en güçlü yer altı ve doğal kaynaklarına sahip coğrafyalarından birisidir. Aynı şekilde genç nüfus potansiyeli itibarıyla da fevkalade güçlü bir yapıya sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca Türk dünyasında yıllar içerisinde en önemli kazanımlarımızdan birisi eğitim alanına verilen önemle birlikte eğitilmiş gençlerin sayısının süratle yükselmekte olduğudur. Orta Asya'dan Kafkaslar'a, Anadolu'dan, Balkanlar'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada derlenip toparlanmamızı, bir ve beraber olmamızı, imkanlarımızı seferber etmemizi mümkün kılan bir dönemin tam da başındayız. Bunun için bu ve benzeri çabaların hepsini son derece anlamlı bulduğumuzu ifade etmek isterim.

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Önemli bir kararlılık içerisinde Türk dünyası kendi arasındaki meseleleri de hallederek, imkanlarını da birleştirerek yol yürümeye kararlıdır. Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi'nin yayınlanmış olması da aslında tam da bu söylediğim gerekçeden hareketle ortaya konulmuştur. Yani bugünü ya da yarını değil, yakın dönemde, orta vadede de nelerin olabileceği tahmin ederek Türk dünyası buna göre vaziyet almak durumundadır."

Türk devletlerinin bağımsızlığına da işaret eden Kurtulmuş, "Her bir ülkenin bağımsız kimliği, komşuları, komşularıyla olan irtibatları vardır. Her bir ülkenin hinterlandında çok yakın temasta olduğu ülkeler vardır ama inanın ki her bir ülkenin bir diğer Türk devletinden daha yakın, daha kadim dostu ve kardeşi yoktur ve asla da olmayacaktır." dedi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Biz bütün bu bağımsız Türk devletlerinin kendi çevrelerindeki ülkelerle iyi geçinmeleri, onlarla ilişkilerini güçlendirmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz ama aynı şekilde Türk devletlerinin kendi aralarındaki ilişkileri de güçlendirmek, daha da ileriye taşımak mecburiyetinde olduklarını çok iyi biliyoruz. Bunun için sadece siyasi kararlılık yetmez, devletler arasındaki gücün daha da artmasını sağlayacak olan şey halklar arasındaki irtibatın kuvvetlendirilmesidir. Kırgız halkıyla Azerbaycan halkı, Türkmenistan halkıyla Özbekistan halkı, Türkiye’nin bütün bu bölgedeki Türk kardeşlerimizle olan irtibatının halklar nezdinde de kuvvetlenmesini fevkalade önemli buluyoruz."

YTB'nin 2012'den bu yana Türk dünyasından 90 bin gence burs sağlayarak onların Türkiye'deki üniversitelerden mezun olmasını sağladığını dile getiren Kurtulmuş, bunun büyük bir başarı olduğunu söyledi.

"DÜNYANIN EN KÖKLÜ, BÜYÜK MEDENİYET BİRİKİMLERİNDEN BİRİSİ TÜRK MEDENİYETİNİN BİRİKİMİDİR"

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nin mottosunun "Dilde, işte ve fikirde birlik" olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "Dilde, fikirde ve işte birliği sağlamak üzere kolları sıvamış durumdayız. İnşallah her alanda işbirliğimizi güçlendirerek, bu coğrafyanın birlikte olmasından üreteceğimiz yeni sinerjisiyle birlikte, her bir ülkeye yansıyacak ilave güçle birlikte dünya milletlerinin arasında Türk dünyası yıldız gibi ortaya çıkacaktır. İnşallah Türk dünyası sadece kendi esenliği, kendi birliği, kendi dayanışması, kendi istikrarı için değil, dünyadaki bütün insanların esenliği, istikrarı, refahı ve dünyada küresel bir barış tesis edilebilmesi için de var gücüyle çalışmayı sürdürecektir." diye konuştu.

Dünya sistemindeki büyük altüst oluşların en temel sebebinin, emperyal ülkelerin bir türlü tatmin edilemeyen iştahları olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Önümüzdeki en değerli hususlardan birisi milli köklerimize dönerek milli değerlerimiz ve medeniyet değerlerimiz üzerinde, ayaklarımız üzerinde sağlam basmaktır. Dünyanın en köklü, büyük medeniyet birikimlerinden birisi Türk medeniyetinin birikimidir." değerlendirmesinde bulundu.