TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' sürecinin bir an evvel tamamlanması gerekiyor

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki Şeref Holünde milletvekilleri ile iftarda bir araya geldi. Programa; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ve eski TBMM başkanları da katıldı. Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' başlığının ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti.

"MECLİS'TEKİ SİYASİ PARTİLERİMİZE TARİHİ SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR"

Kurtulmuş, "Son günlerde Türkiye gündeminin en önemli maddesi olan ve hepimizde olumlu havanın oluşmasına vesile olan, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin bir an evvel bütün kısımlarıyla birlikte tamamlanması gerekiyor. Böylelikle Türkiye'de terör meselesinin tamamıyla tarihin çöplüğüne bırakıldığı bir dönemi inşa etmek, inşallah bizlere nasip olsun. Bu çerçevede ‘Terörsüz Türkiye'nin oluşması için; Meclis'te temsilcileri bulunmayan siyasi partilerin de bu sürece vereceği desteğin; fevkalade önemli, hayati ve milletin kahir ekseriyetini kazanacak bir tutum olduğunun da altını çizmek isterim. Hiç şüphesiz bu süreçte Meclis'teki siyasi partilerimize de tarihi sorumluluklar, yükümlülükler düşüyor. İnşallah en kısa zamanda bu mesele geride bırakıldığında Türkiye, daha fazla huzurlu, istikrarlı, güvenli ve bölgesinin istikrar adası olma vasfını tamamen pekiştirecektir. Terörsüz Türkiye meselesi esasında sadece ülkemiz ile ilgili bir dilek, temenniden ibaret değildir. Terörsüz Türkiye'nin gerçekleşmesi ile birlikte bölgedeki bütün terör örgütlerinin fonksiyonsuz hale geleceğini, sadece ülkemizin değil bölgemizdeki ülkelerin de huzur ve güven içerisine gireceğini ümit ediyoruz, temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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'TÜRKİYE'NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE BÖLGE, İSTİKRAR VE GÜÇ MERKEZİ HALİNE GELECEKTİR'

Kurtulmuş, terör sorununun ortadan kalkması ile birlikte Türkiye'nin istikrara kavuşacağını kaydetti. Dünyanın yeni bir döneme girdiğini söyleyen Kurtulmuş, "Bu yeni dönemin birçok özellikleri var ama en temel özelliği, artık hiçbir devletin ya da bölgenin tek başına dünyayı yönlendirecek bir güce sahip olamayacağıdır. O yüzden bu dönemin en önemli özelliğinin, çok merkezlilik olduğu aşikardır. Türkiye, bölgesinin istikrar ülkesi olması bakımından inşallah yeni dünyanın gelişmelerine en iyi şekilde cevap verecek. Kendisinin öncülüğünde, bölgemizi bir istikrar ve güç merkezi haline getirecektir. Yeni dönemde; Türkiye'nin önüne birçok fırsat penceresinin açıldığını görüyoruz. Allah bizi birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetimizin 2'nci asrı için söylediğimiz; 'Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye Yüzyılı'nı kurmayı nasip etsin. Her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yerine getirerek, bu milletin ve bölgenin beklediği huzuru, selameti, sükuneti ve kalkınmayı hep birlikte kuracağız" diye konuştu.