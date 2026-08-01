TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye meselesinde büyük bir merhale alınmıştır

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da düzenlenen '2026 YKS Türkiye Şampiyonları İstanbul Buluşması' programında üniversiteye giriş sınavında derece elde eden öğrencilerle bir araya geldi. Programa Kurtulmuş’un yanı sıra BAYKAR yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul valisi Davut Gül, İstanbul’da YKS’de dereceye giren öğrenciler, aileleri, öğretmenleri ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı Numan Kurtulmuş, "İlk bin içerisindeki 701 öğrencinin İstanbul'un çeşitli liselerinden çıkmış olması fevkalade ümit vericidir. Fevkalade sevindiricidir. Öncelikle içinde bulunduğumuz dönemin ne kadar zor olduğunu uzun uzun söylemeye gerek yok. Dünyada her alanda büyük yarışların yaşandığı, büyük alt üst oluşların yaşandığı ekonomiden siyasete, uluslararası sistemler, teknolojilere kadar her şeyin tamamıyla yeniden yapıldığı bir dönemde hiç şüphesiz iddialı milletlerin üzerinde yükseleceği en önemli unsur seçkin iyi yetişmiş bireylerdir. Bu seçkin birey lafının altını çizmek istiyorum. Türkiye'de uzun yıllar seçkin bireylerin peşinde koşulmadı. Seçkinci bir anlayışla bir zümrenin Türkiye'yi yönetmesinin hesapları yapıldı ve hep bu yönde hareket edildi. İşte bugün İstanbul'un hemen her sektöründen liselerden öğrencilerin var olması aslında o eski seçkinci anlayışın da yerle bir edilmiş olduğunun çok açık bir göstergesidir. Başarı deyince İstanbul'da 5 tane 4 tane liseyi sayardınız. Türkiye'de 5 tane 10 tane liseyi sayardınız. Şimdi Şırnak'taki, Hakkari'deki, Of'taki, Kastamonu'daki liselerimizden de fevkalade başarılı öğrenciler çıkıyor ve Allah'ın izniyle Türkiye'nin geleceğini aydınlatıyor" dedi.

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'ZOR BİR DÖNEME DOĞRU GİDİYORUZ'

Kurtulmuş "Sevgili gençler, zor bir döneme doğru gidiyoruz. Her şey yeniden yapılandı. Bugün bizim için kesin doğru olarak görülen şeylerin 3-5 yıl içerisinde, bırakın 10 yılı, 20 yılı, 3-5 yıl içerisinde son derece köklü bir şekilde değişebileceği bir dünyadan geçiyoruz. Dolayısıyla bu dünyada özellikle geleceğin Türkiye'sini hazırlayacak olan sizlerin güçlü bir şekilde yolunuza devam etmeniz lazım. Türkiye'nin en büyük başarısı genç nesillerine kazandırmış olduğu özgüven birikimidir. Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde duyduğumuz en yaygın sözlerden birisi 'Yaptırmazlar. Türkiye olarak bunu yapamayız' anlayışıydı. Hangi alandan bahsetseniz onun gerçekleşmesi mümkün değildi. Neredeyse toplu iğneden herhangi bir basit teknolojik alete kadar her şeyi dışarıdan almak durumundaydınız. Çünkü elin oğlunu bizden daha değerli, daha akıllı ve zeki zanneden bir zihniyet Türkiye'de maalesef gençlerimizin üzerine bir kabus gibi çökmüştü. Şimdi bana sorarsanız Türkiye'nin son 25 yılda gerçekleştirdiği büyük işler var. Yollar yapıldı, havaalanları yapıldı, köprüler yapıldı, teknolojide büyük atılımlar yapıldı. Ama bunların hepsinin üstüne bir numaraya konulması gereken şey Türkiye'de özgüven inşası gerçekleşti. Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi. Şimdi bu salonda 701 şampiyona sorsak desek ki, uzay teknolojilerinden, milli eğitim teknolojilerinden, tarım teknolojilerinden en yüksek teknolojilere kadar herhangi bir alanda şunu yapabilir misiniz desek, bir taneniz bile asla yapamayız cevabını vermeyeceksiniz. Bu aldığınız diplomadan, kazandığınız dereceden ve sahip olduğunuz bütün eğitim birikiminden daha önemli olan bir şeydir. Özgüveni olmayanın kendisine güveni olmaz. Kendisine güvenmeyenin millete güveni olmaz ve insanlığa faydası olmaz. Onun için Allah'a şükrederiz. Sizlerin bu başarıları bizim millet olarak özgüven inşamızı da daha da tahkim ediyor, daha da kuvvetlendiriyor" diye konuştu.

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'TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİDE GELDİĞİ YERİ HAYRANLIKLA, TAKDİRLE İZLEDİKLERİNİ GÖRDÜM'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Geçtiğimiz günlerde NATO Meclis Başkanlığı toplantısını İstanbul'da yaptık. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde NATO Liderler Zirvesi toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Buraya geldiklerinde NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları Baykar Teknoloji Merkezi'nde ziyaret ettiler. Kendilerine güzel bir sunum yapıldı. O sunumda meclis başkanlarının tavırlarını ve yaklaşımlarını görmekten de iftihar ettiğini söylemek isterim. Her birisi bundan birkaç sene evvel, on sene evvel Türkiye için böyle çok uzakta yüksek idealler olarak görülen ülkelerin parlamento başkanlarının ve liderlerinin Türkiye'nin teknolojide geldiği yeri hayranlıkla, takdirle ve gıptayla izlediklerini gördüm ve bundan büyük bir iftihar duyuyorum. Şimdi sizin önünüzde daha büyük bir hedef var. Çıtası bu kadar yükselmiş olan Türkiye var" dedi.

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'TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİNİN İLK ASRININ 50 YILINI TERÖRLE HEBA ETTİ'

Numan Kurtulmuş, "Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk asrının yaklaşık 50 yılını terörle heba etti. Binlerce gencimiz, sizin gibi pırıl pırıl gencimiz maalesef terör dolayısıyla hayattan koparıldı. O gençler terörün bırakmış olduğu cehalet, vermiş olduğu cehalet, yoksunluk ve kimsesizlik girdabında yok olup gittiler, kayboldular. Şimdi artık Türkiye bu defteri kapatıyor ve önümüzde yeni bir dönemin kapılarının ardına kadar açıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi yeni, güçlü, büyük Türkiye hedefinin en önemli duraklarından birisidir. Terörsüz Türkiye ile birlikte inşallah terörün sona ermesi, Türkiye'nin her yerinde, sizin gibi gencecik evlatlarımızın, pırıl pırıl zeki evlatlarımızın bu hayat yarışına eşit bireyler olarak katılmasını sağlayacak ve artık terörün verdiği zaiyat yerine Türkiye'de kardeşliğin oluşturduğu, iklimin verdiği olumlu havayı hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

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'BU MEMLEKETİN HER YERİNDE SADECE BARIŞ VE KARDEŞLİK TÜRKÜLERİ SÖYLENECEK'

Numan Kurtulmuş, "Terör 40 yılı aşkın süre içerisinde on binlerce insanımızın canını aldı. Binlerce evladımız genç yaşta şehit oldu, gazi oldu. Türkiye yaklaşık 2. 3 trilyon dolarlık bir büyük ekonomik kayba vesile oldu. Türkiye her zaman eli yüreğinde acaba bölündük mü, bölüneceğiz mi güvensizliği içerisinde oldu. Bunların hepsini geride bırakıyoruz. İnşallah terörsüz Türkiye ile birlikte artık bundan sonra bu memleketin her yerinde sadece barış ve kardeşlik türküleri söylenecek. Sadece insanlar, geleceğe güvenle yol alacaklar. 2-3 hafta evvel Cudi dağında Hz. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin karaya oturduğuna inanılan yerde, bölgede Nuh Aleyhisselam'ı anma etkinlikleri yapıldı. Daha önceki dönemlerde terör dolayısıyla yapılamıyordu. 10-15 bin insanın katıldığı fevkalade büyük bir yayla şenliği havasında, coşku içerisinde, sevinç içerisinde insanlar Hazreti Nuh Peygamber'in anısını bir şekilde yad ettiler. Aynı zamanda da bir araya gelerek barış ve kardeşlik türküleri söylediler. Birkaç sene evvel askerin, polisin bile girmekte zorlandığı Cudi Dağı'ndan bahsediyoruz. Bir önceki sene Gabar Dağı'nda orada bulunan petrol dolayısıyla milletvekili arkadaşlarımızla beraber orada Gabar Dağı'nda petrolün çıkartılması törenine katılmıştık. Şimdi günde 80 bin varilin çıkartıldığı Gabar Petrollerinden bahsediyoruz. Artık emperyalizmin senaryosu geride kalmış. Bu milletin kendi yolunu açmasıyla birlikte devlet aklı ve millet vicdanı bir araya gelmiş ve terörsüz Türkiye meselesinde büyük bir merhale alınmıştır. İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli bir adımı daha geride bırakmış olacağız. Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak. Bundan sonra memleketimizin her yeri barışla, kardeşlikle, üretimle, teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecektir" diye konuştu.

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VALİ GÜL: İLK BİNE GİREN ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK BİR ÇALIŞMAMIZ VAR

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Üniversite sınavında ilk bine giren öğrencilerimize yönelik bir çalışmamız var. Geçen sene ilk bine giren 690 kardeşimizin tamamına İstanbul çocukları olarak burs verdik. Hiçbir ayrım yapmadan hangi okulu tercih ettiğini nerede okuduğuna bakmadan başka bir yerde burs alıp almadığına bakmadan ve özel bir farklı kategori oluşturmadan burs verdik. Allah nasip ederse bu sene içerisinde de inşallah 701 gencimiz var ilk bine giren. 701 gencimizin yani sizlerin tamamına eğitim hayatınız boyunca bu burstan vermeye devam edeceğiz" dedi.