Gündem Haberleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' komisyonu üyesi grup başkanvekillerini kabul etti

Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 17:58

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkanvekillerini kabul etti.

Kabulde; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı. Kabul öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, görüşmenin yarınki toplantıyla ilgili olabileceğini belirtti ve komisyonun toplantısının basına kapalı olacağını söyledi.

"GÜNDEM BELLİ DEĞİL"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise toplantının gündemiyle ilgili, "Gündem belli değil. Sayın Meclis Başkanımız bizleri davet etti. Biz de memnuniyetle katılacağız. Muhtemelen yarınki toplantıyla ilgili olarak bir ön görüşme yapma ihtiyacı olmuş ama asıl konu başlıkları neler; onları içeride öğreneceğiz" dedi.

Emir ayrıca Komisyonun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere İmralı Adası'na gidip gitmemesiyle alakalı bir bilgisi olmadığını söyledi. Görüşme basına kapalı sürüyor.

#Numan Kurtulmuş#Meclis#Terörsüz Türkiye

