TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye devlet projesidir

TBMM Genel Kurulu 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başladı. Görüşmelerin başlaması öncesi Genel Kurul'a hitap eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle iligli değerlendirmelerde de bulundu.

"İKİNCİ DÖNEM MECLİSİMİZ İKİNCİ ASRIN BAŞLANGICINI YAPAN BİR MECLİSTİR"

İşte Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkan satırbaşları:

2026 yılı Bütçe Görüşmelerine Bugün Başlıyoruz. Yoğun süren müzakereler sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen bütçemiz üzerinde yapılacak görüşmelerin hayırlı uğurlu olmasını Türkiye'nin önümüzdeki yıl yapacağı etkinlik ve faaliyetlerde güçlü bir bütçenin çakmasını temenni ediyorum.

28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclis'i, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından fevkalade önemli bir Meclistir. Çünkü Cumhuriyetimizin ilk asrı geride bırakılmış 28. dönem Meclisimiz ise ikinci asrın başlangıcını yapan bir Meclistir. Bu özelliğiyle tarihi bir Meclis'i icra ediyoruz.

"KOMİSYON TBMM'YE RAPOR SUNACAK"

Türkiye Büyük Millet Meclis'inde oluşturulan Milli Birlik Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz vasıtasıyla bu tarihi dönemin ruhuna uygun bir süreçte yoğun çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclis'indeki siyasi partilerin kahir ekseriyetinin katıldığı bir komisyon marifetiyle son derece olgun demokratik bir ortamda fevkalade ciddi tartışmalar yapılarak Cumhuriyet'in ilk yüzyılının en yakıcı sorunu olan. En zor sorunu olan terörün ortadan kaldırılabilmesi için çok yönlü çok katmanlı bir çalışma gerçekleştirilmiş konuyla ilgili toplumun tüm kesimleri dinlenmiş şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte başlayan ilk oturumla birlikte Türkiye'nin bütün sivil toplum kuruluşları üniversiteler akademi camiası fevkalade geniş bir şekilde dinlenerek dinleme faaliyetleri sona erdirilmiştir.

Ümit ediyorum ki bu komisyon şimdiye kadar sürdürmüş olduğu müzakere olgunluğunu devam ettirerek fevkalade güçlü bir raporu yazacak ve bu sorunun ve Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilebilmesi için genel perspektifi yazdığı bir raporla Türkiye Büyük Millet Meclis'ine sunacaktır.

"BU BİR DEVLET PROJESİDİR"

Bundan sonraki düzenlemelerin nasıl yapılacağı? Ne şekilde yapılacağı bu komisyon raporları doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclis'inde bulunan siz değerleri siyasi parti temsilcilerinin ortak çalışmalarıyla sonlandırılacaktır. Ümit ediyorum ki aynen komisyon çalışmasında olduğu gibi Meclis çalışmalarında da bu Terörsüz Türkiye meselesi olgun bir şekilde ele alınarak ilerletilir ve sonuçlar alınır.

Şunu tekraren ifade etmek isterim terörsüz Türkiye sadece TBMM'de oluşturduğunuz Milli Birlik Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev alanında değildir. Bu bir devlet projesidir. Devletin bütün ilgili kurumları başta güvenlik kurumları olmak üzere bu sürecin kazasız belasız yürütülmesi ve sonlandırılmasıyla ilgili olarak çok üst bir koordinasyonla görevlerini yerine getirmektedir.