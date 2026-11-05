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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör, Türkiye'nin gündeminden çıkacak

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#Terörsüz Türkiye#TBMM Başkanı#Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör, Türkiyenin gündeminden çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 11:08

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’da "Ortak Gelecekte Biriz İletişim Kampanyası Lansman Programı”nda konuşuyor. Kurtulmuş, "En ağır sorunu ortadan kaldırmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sorununu başarıyla sürdürüyoruz, başarıyla da sonlandıracağız. Terör bütün unsurlarıyla Türkiye'nin gündeminden kalkacak" dedi.

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İşte TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Cumhuriyetin birinci asrının en zor en büyük sorunu terör meselesiydi. Bu en ağır sorunu ortadan kaldırmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sorununu başarıyla sürdürüyoruz, başarıyla da sonlandıracağız. Terör bütün unsurlarıyla Türkiye'nin gündeminden kalkacak.

"DEVLET AKLI VE MİLLET VİCDANI BİR ARAYA GELDİ"

Ülkenin siyasi liderleri bu sorunu çözmek istemesine rağmen terör ve savaş baronları bu sorunun devam etmesi için bu sorun halledilemedi. Terörsüz Türkiye'nin başarılı olmasında birincisi devlet aklı ve milletin vicdanı birleşip aynı hedefe yürüdü. Devlet aklı ve millet vicdanı bir araya gelmeseydi süreç ilerlemezdi.

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#Terörsüz Türkiye#TBMM Başkanı#Numan Kurtulmuş

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