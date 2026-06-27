TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör işinin yüzde 80-90'ı bitti! Türkiye'nin bölgesel gücü arttı

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

"NATO toplantısını önemli görüyoruz. İstanbul'a aldık. Şundan dolayı; Hem İstanbul tarihi bir mekan, Dolmabahçe Sarayı'na ayın 29'unda NATO meclis başkanlarını ağırlayacağız. Pazar günü gelmeye başlayacaklar. Önümüzdeki hafta da esas ağırlıklı olan toplantı Ankara'daki Liderler Zirvesi. O toplantıda da NATO için çok tarihi bir dönüm noktasına şahit olacağımızı düşünüyorum. Çünkü NATO'nun birkaç tane temel problemi var. Bunlardan birisi 2014'ten beri başlayan bir süreç. Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ile birlikte başlayan süreçte ne Avrupa Birliği ne NATO Rusya'nın bu tavrına karşı, ilhakına karşı bir tavır geliştiremedi. Bir güç ortaya koyamadı.

CNN Türk'e yaptığı açıklamada Sayın Trump'ın söylediği "Eğer bu iş Türkiye'de olmasaydı ben belki gitmezdi." noktasına getirmiş. Dolayısıyla bizim açımızdan çok önemli. Artık güvenlik sadece askerle, sadece silahla, sadece bombayla temin edilebilecek bir husus değil. Savaşmak kadar barışmanın da önemli olduğu ortaya çıkıyor. Aslında NATO'nun bir güvenlik şemsiyesi olduğu aşikar ama nasıl bir barış perspektifi geliştirir ve barışın oluşmasına nasıl katkıda bulunabilir? Bunların üzerinde de yoğunlaşmasının şart olduğunu düşünüyorum. İnşallah verimli toplantılar olur. Ama toplantıya girerken hem Avrupa kıtasındaki dengeler hem Euro Atlantik dengeleri bakımından ortaya çıkan gerilimler hem de NATO'nun geleceğine ilişkin farklı düşüncelerin olduğu çok farklı fikirlerin gündemde olduğu bir döneme giriyoruz.

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Dünya artık çok kutuplu. Türkiye bu çok kutuplu dünyada merkezlerden biri. Dünyanın bir çok yerinde güç merkezleri olacak. Türkiye güç merkezi olmaya aday bir ülke. Dünya yeni bir sistem arayışında. Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge gerilimlerin merkezi olduğu bir bölge.

Yıllardır birçok ülke PKK terörüne destek verdi, silah verdi... Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Dış faktörleri Türkiye gördü. Terör Türkiye'nin gündeminden tamamen kalkacak. Terör işinin yüzde 80'i bitmiştir. Türkiye'nin bölgesel gücü arttı. Israrla üstünde durduğumuz iç kale tahkim edildi.

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Suriye üzerinden Türkiye'yi tehdit etmek mümkün değil bunu gördüler.

Mecliste oluşturduğumuz komisyonda çıkan bir rapor var. Yol haritası bu rapor. Terör örgütünün silahları bırakması ve fes etmesi üzerine yapılacak düzenlemeler. Bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir bu süratle geçer. Süleymaniye'deki görsel çok önemli ve anlamlıydı. Tüm partiler yapıcı bir eğilimde.

Olası yasa herkesi kapsamaz. Çıkan yasalar af niteliğinde olmayacak. İnfaz düzenlemesi şeklinde olacak.

Seneye PKK gibi sorunumuz olmamalı. Buna inanıyorum iç ve dış şartlar uygun.

Komisyon çalışmalarını gerçekleştirirken bütün partilerin çalışmalara katkı sunmasını önemli gördüm. Cumhuriyet Halk Partisinin bu komisyonda bu konuya sahiplenmesini katkı sunmasını önemli görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin aynı tutumu sürdürmesini bekliyorum. Terörün maliyeti 1,3 trilyon dolardı. O zamanki kayıp buydu 2 katı olduğunu da düşünüyorum.

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Süreci başından itibaren bu sürecin içerisinde hiç bir yerinde taviz verilmedi. Parlamento içinde herkes görüşünü söyledi ortak bir metin içinde uzlaşıldı. Aksi düşünülemez. Teröre karşı taviz verilmedi.

Ayrıntılar Geliyor...