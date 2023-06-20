TBMM Başkanı Kurtulmuş, tebrikleri kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş bugün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ı, Meclis Başkanlığı makamında ayrı ayrı kabul ederek görüştü.
Tebrik ziyaretine gelenler arasında çalışma dünyasından Memur-Sen de vardı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı sendikaların başkanlarından oluşan heyet, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a başarı dileklerini iletti.
Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla'nın yanı sıra farklı alanlarda faaliyet gösteren STK
temsilcilerini de kabul etti. Kurtulmuş'u ziyaret ederek tebrik eden STK temsilcileri arasında şu isimler yer aldı;
“İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, Ensar Vakfı Genel Başkanı Şener Ağaç, Önder Genel Başkanı Abdullah Ceylan, İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Kemal Özden, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Eğitime Destek Platformu Başkanı Zeynel Önal ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu.”