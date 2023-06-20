TBMM Başkanı Kurtulmuş, tebrikleri kabul etti

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TBMM Başkanı Kurtulmuş bugün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ı, Meclis Başkanlığı makamında ayrı ayrı kabul ederek görüştü.



Tebrik ziyaretine gelenler arasında çalışma dünyasından Memur-Sen de vardı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı sendikaların başkanlarından oluşan heyet, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a başarı dileklerini iletti.