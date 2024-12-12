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TBMM Başkanı Kurtulmuş: TBMM'de Suriye Dostluk Grubu kurulmasını teklif edeceğiz

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#Suriye#TBMM#Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Kurtulmuş: TBMMde Suriye Dostluk Grubu kurulmasını teklif edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 13:24

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "En kısa süre içerisinde diğer partilerle de görüşerek, TBMM'de Suriye Dostluk Grubu kurulmasını teklif edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile TBMM Tören Salonu’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, "Suriye'deki bundan sonraki gelişmeleri yakinen takip etmek üzere TBMM de üzerine düşen görevleri yerine getirecektir. Suriye'deki gelişmeleri takip etmek için en kısa süre içerisinde TBMM bünyesinde bir Suriye Dostluk Grubunu kurmayı teklif edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Hiçbir Suriyeli vatandaşın dışlanmadığı, ötekileştirilmediği, herkesi kapsayan bir Suriye yönetiminin kurulması en temel arzumuzdur" dedi.

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#Suriye#TBMM#Numan Kurtulmuş

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