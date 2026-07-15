TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz'da Meclis'te bombalanan alanlara karanfil bıraktı

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TBMM'de, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis başkan vekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. İlk olarak Meclis Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunup, dualar edildi. Ardından, darbe girişiminde ilk bombanın düştüğü alanda inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ve darbe gecesi bombalanan Şeref Holü'ndeki 15 Temmuz Anı Taşı'na karanfil bırakıldı.

Kurtulmuş ve beraberindekiler daha sonra TBMM Başkanlığı tarafından hazırlanan, '15 Temmuz İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi'ni gezdi.

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"BÜTÜN DÜŞMANLARA KARŞI YEKVÜCUT OLACAĞIZ"

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, '15 Temmuz'un 10'uncu Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi' ile Basın İlan Kurumu'nun '15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi'nin açılışı da gerçekleştirildi. Burada konuşan Kurtulmuş, "TBMM çatısı altında o hain bombalamaların gerçekleştiği alanın hemen yanında böylesine önemli bir serginin açılışında birlikte olmak hepimiz için çok anlamlıdır. Aradan 10 yıl geçmiş, 15 Temmuz ihanetini asla unutmadık, asla unutturmayacağız. Hep beraber milli birlik ve dayanışma ruhu içerisinde bu ülkenin geleceğine, istiklaline ve istikbaline kasteden bildiğimiz veya bilmediğimiz bütün düşmanlara karşı yekvücut olarak birlikte olacağız. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve ülkenin ileriye gitmesi için düşüncelerimizi müşterek hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ GAZİLERİNE 'TEŞEKKÜR BERATI'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz gazilerine teşekkür beratı verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açık kalmasını sağlayan ve darbenin engellenmesi için canlarını siper eden gazilerimize teşekkür beratı takdim ettik. TBMM Genel Kurulu'nun o karanlık gecede açık tutulması, darbecileri engelleyen en önemli dönüm noktalarından birisidir. 15 Temmuz'un üzerinden 10 sene geçti. O geceyi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Milletimizin milli iradeyi korumak adına gösterdiği cesaret ve kararlılık her türlü takdirin ve övgünün üzerindedir. İstiklalimiz ve istikbalimiz uğruna canlarını ortaya koyan tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, o gece destan yazan milletimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" dedi.

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CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDEKİ ANITTA, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Törende, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı bando takımı tarafından mehter marşı çalındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'na çelenk bırakarak, dua etti. Yılmaz, ardından anıt önünde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.