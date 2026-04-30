TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreçten dönüş yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dün Meclis’e gelişinde eşlik eden Kurtulmuş, daha sonra koridorda gazetecilerle sohbet etti. “Süreç nasıl gidiyor?” sorusu üzerine “İyi gidiyor” diyen Kurtulmuş, yapılması gerekenlerin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporunda yayımladığını vurguladı.

Kurtulmuş özetle şunları söyledi:

İŞ YOLUNA GİRMİŞTİR

“Bizi ilgilendiren bir kritik eşik var. Altıncı bölümün birinci maddesi, ‘Kritik eşik’ diye başlıyor. Burada örgütün silah bıraktığının teyit ve tespitine vurgu yapıyor. Şöyle bir ikileme düşmemek lazım: ‘Örgüt mü devlete güvenecek, devlet mi örgüte güvenecek’ diye bir şey yok. Komisyonun raporu da hakikaten mükemmel bir rapor; bir kelime eksiği, fazlası yok. Büyük emek. Bunun gereğinin yerine getirilmesi lazım. Bu sürecin hızlandırılması lazım. Ben, İmralı’nın da niyetini baştan beri ortaya koyduğu, niyetinin açık olduğu kanaatindeyim. Bu niyeti destekleyecek yeni açıklamaları, ihtiyaç olduğunda bunları ortaya koyması lazım. İş yoluna girmiştir. Artık buradan dönüş yok. Allah muhafaza yarım kalırsa bunun çok ağır bedeli olur. Türkiye bir daha böyle bir bedeli ödemesin.

OLUMLU BİTECEK

(Çerçeve yasa) Onlar konuşulur. Önce sürecin görülmesi lazım. Burada mühim olan 86 milyonun zihninde bu konuda en ufak bir tereddüdün olmaması lazım. Mesela Süleymaniye’de silah bırakılması süreçte çok olumlu bir hava oluşturdu. Aynı şeyin yapılması lazım. Ortadoğu’daki gelişmeler bu işi etkilememeli. Başlanmış, biteceği kanaatindeyim. Olumlu bir şekilde biteceği kanaatindeyim. Sonuçta bu kadar emek var, bu kadar çaba var, iyi niyet var. Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli’nin, bütün partilerin emeği var. (Yasal düzenlemeler) Benim elimde olan bir şey değil.”