TBMM Başkanı Kurtulmuş: Soykırımın hesabı sorulmadan insanlığa huzur yok

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, El Cezire Mübaşir televizyonunda soruları yanıtladı. 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin çalışmalarla ilgili Kurtulmuş, "Parlamentodaki bütün siyasi partilerin katıldığı komisyonda Türkiye olarak çıkış yolunu oluşturduk, son noktaya geliyoruz. Biz kendi içimizde terörü tamamıyla ortadan kaldırırken, sınırlarımızın hemen yanında, yanı başımızda terör oluşumlarının olmasına asla razı olmayız. Biz, Terörsüz Türkiye'nin aynı zamanda 'Terörsüz Bölge'yi de oluşturacağına inanıyoruz. Ülkelerimizin başına bela olan terör örgütlerinin Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da, İran'da, diğer bölge ülkelerinde olmaması, bu bölgede sulhun ve selametin temin edilmesi gerekir. Kaldı ki özellikle bölgemiz ve İslam coğrafyası terör örgütleri elinden çok çekti" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"SDG KENDİSİNE SUNULAN FIRSATI DEĞERLENDİRSİN"

Terör örgütünün uzantısı olan YPG/SDG'nin terör faaliyetlerine son vermesi gerektiğini ve Suriye hükümetinin sunduğu teklifin kabul edilmesi çağrısında bulunan Kurtulmuş, "SDG de kendisine sunulan fırsatı değerlendirsin, uluslararası sistemin de uluslararası denklemin de şekillendirmeye başladığı yeni Suriye'nin içerisinde yerini alsın. Yeter artık, bu oyunun sonuna geldik. Hiçbir gücün, bölgesel ya da emperyalist, küresel hiçbir gücün dayatmalarına bölge halklarının müsaade etmemeleri gerekiyor. Aynı şekilde Asya'da, Afrika'da bir bardak temiz suyu olmayan insanların eline on binlerce dolarlık ölüm makinelerini kim veriyor? Artık bölgede de Müslüman topraklarının hiçbir yerinde, dünyanın hiçbir yerinde silahlı terör örgütlerini görmek istemiyoruz. Bunlar aynı zamanda halkın iradesini de halkın refahını da halkın geleceğini de ipotek altına alıyorlar" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yavaş yavaş dünya bizim dediğimize doğru geliyor Haberi görüntüle

"İSRAİL NETANYAHU YÜKÜNÜ SIRTINDAN ATSIN"

Kurtulmuş, Filistin davasına verdiği desteği hatırlattı ve Gazze'de yürütülen ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail ile Türkiye’nin ilişkilerinin kesildiğinin anımsatılması üzerine Kurtulmuş, "Netanyahu hükümetinin bütün insanlığa yaşatmış olduğu bu soykırım, hiç kimse yaşanmamış gibi davranamaz. Bunun hesabı sorulmadan insanlığa huzur yoktur. Bütün uluslararası mahkemelerde bunun hesabı sorulur. Zaten Netanyahu'nun içeride de kendi mahkemeleriyle problemi var. Dünya bu kadar ağır bir yükü, bu kadar ağır bir vebali taşıyamaz, önce İsrail bu sırtındaki yükü atsın, dünya da bu yükten kurtulsun" dedi. Kurtulmuş, Türkiye'nin Gazze'deki istikrar gücünde yer alması halinde sahadaki birçok sorununun aşılmasının kolaylaşacağını ve bu gücün Gazze'nin geleceği için kullanılmasının aklın yolu olacağını ifade etti.