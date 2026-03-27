TBMM Başkanı Kurtulmuş, Romanya Cumhurbaşkanı Dan tarafından kabul edildi

#TBMM Başkanı Kurtulmuş#Romanya Cumhurbaşkanı Dan#Numan Kurtulmuş
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 17:59

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bükreş’te, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan tarafından kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Nicuşor Dan’a nazik kabulleri için teşekkür ediyor; ziyaretimizin, ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin daha da pekişmesine ve iş birliğimizin her alanda geliştirilmesine katkı sağlamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabulde, Türkiye ve Romanya arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile güncel küresel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

