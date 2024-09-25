TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü... Putin: Türkiye ile ilişkilerimizin gelişmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarına devam ediyor.

Bugünkü temasları kapsamında Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir araya gelen Kurtulmuş, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Sayın Vladimir Putin'e, nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e, nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. 🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/m5ApeBCP4w — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) September 25, 2024

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞMESİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre; Putin’in Kurtulmuş ile Kremlin Sarayı’nda yaptığı görüşmede, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da hazır bulundu. Putin, görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, Kurtulmuş’un Rusya’da çok yoğun bir programı olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin parlamento dahil her alanda gelişmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Astana'da buluştuklarını anımsatan Putin, "Ekim ayında tekrar Kazan'da görüşeceğiz, BRICS zirvesinde kendisiyle ayrı bir toplantı planladık" diye konuştu. Putin, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin, hem ekonomik hem de sosyal alanda, dışişleri bakanlığı düzeyinde, hemen hemen her alanda çok başarılı bir şekilde geliştiğini belirtmek isterim. Genel olarak biz iyi komşuyuz ve halklarımızın, ülkelerimizin yararına çalışıyoruz ve genel olarak her şey bizim için yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.

Özel dikkat gösterilmesi gereken konular olduğunu söyleyen Putin, görüşme esnasında tüm alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.