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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümünü kutladı

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#Numan Kurtulmuş#Preveze Deniz Zaferi#Deniz Kuvvetleri Günü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferinin 486ncı yıl dönümünü kutladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 12:21

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor, tarihimize altın harflerle yazılan bu büyük zaferin muzaffer komutanı Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, kahraman leventlerini ve tüm şehitlerimizi saygıyla rahmetle ve minnetle anıyorum.

Bu anlamlı gün vesilesiyle Preveze ve dahi nice zaferlerimizden aldıkları güç ve cesaretle Mavi Vatan'da görev yapan tüm denizcilerimize muvaffakiyetler diliyor, selamlarımı sunuyorum."

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#Numan Kurtulmuş#Preveze Deniz Zaferi#Deniz Kuvvetleri Günü

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