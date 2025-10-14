TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in kabrini ziyaret etti

Haberin Devamı

"Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" dolayısıyla bulunduğu Pakistan'da temaslarını sürdüren Kurtulmuş, Lahor kentinde, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ve Eyalet Meclisi Başkanı Malik Muhammed Ahmed Khan ile Pakistan'ın fikir babası olarak kabul edilen milli şair Muhammed İkbal'in kabrini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Muhammed İkbal'in kabrine çelenk bıraktı ve okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.

İkbal'in kabrinin bulunduğu Badşahi Camisi'ni de gezen Kurtulmuş, cami hakkında bilgi aldı.

Kurtulmuş, ziyaretinin ardından imzaladığı anı defterine ise şunları yazdı:

"Pakistan'ın en büyük düşünürlerinden, şairlerinden ve münevverlerinden biri olan Allame Muhammed İkbal'in sözleri ve fikirleri, sadece Hint Yarımadası'ndaki Müslümanları bağımsızlık mücadelesine teşvik etmekle kalmamış, aynı zamanda onur, adalet ve gelişme çağrısıyla İslam alemine yol gösterici olmuştur.

Haberin Devamı

Türkiye olarak Allame İkbal'in kalbimizde çok özel bir yeri vardır. Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında Türk milletinin yanında durmuş, Müslümanların desteğini ve dayanışmasını harekete geçirmiştir. Çabaları, milletlerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağında müstesna bir yere sahiptir.

İkbal'in Mevlana sevgisi, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile entelektüel akrabalığı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e desteği de milletimiz için büyük bir kıymettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk milleti adına, hayatı ve eserleri sadece Pakistan için değil, tüm İslam ümmeti için bir rehber olan bu büyük şahsiyete en derin saygılarımı sunuyorum."

Ziyarette, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulmait Gül, Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve Azerbaycan milletvekilleri de yer aldı.