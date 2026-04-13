Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Genel Sekreteri ve Genel Kurul Sekreteri ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 10:57

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 15-19 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152’nci Genel Kurulu öncesinde PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ve Genel Kurul Sekreteri Kareen Jabre ile toplantı yaptı.

Haberin Devamı

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde 15-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, PAB’ın 152’nci Genel Kurulu’nun yapılacağı otelde PAB Genel Sekreteri Chungong ve Genel Kurul Sekreteri Jabre ile toplantı yaptı. Toplantıda, Genel Kurul kapsamındaki hazırlıklar ele alındı.

'Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek' temasıyla düzenlenecek Genel Kurulda, dört daimi komitenin çalışmaları, forumlar ve tematik toplantılar olmak üzere 80’den fazla program gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!