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TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO PA Başkanı Perestrello ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#NATO PA Zirvesi#Marcos Perestrello
TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO PA Başkanı Perestrello ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 17:01

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi dolayısıyla İstanbul'da bulunan NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Marcos Perestrello ile bir araya geldi.

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TBMM Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zirvenin ittifak üyesi ülkelerin meclis başkanları ile parlamenterlerin güncel ve stratejik konularda istişarelerde bulunmalarına vesile olacağını, NATO'nun birlik ve dayanışma ruhuna katkı sunacağını belirten Kurtulmuş, İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi ve 7-8 Temmuz Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin, içinde bulunulan kritik küresel ve bölgesel konjonktürde, ittifakın geleceği açısından önemli olduğuna işaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO PA Başkanı Perestrello ile görüştü

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Kurtulmuş, savunma harcamalarına ilişkin taahhütler dahil güvenlik ile savunma alanındaki ortak hedeflere ulaşmak ve işbirliğini artırmak için parlamentoların desteğinin sürdürülmesinin önemli olduğunu belirterek, NATO'nun, mevcut vizyonunu geliştirerek barış yapıcı girişimler başlatabilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, NATO PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO PA Başkanı Perestrello ile görüştü

 

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#Numan Kurtulmuş#NATO PA Zirvesi#Marcos Perestrello

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