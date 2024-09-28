×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Nasrallah'ın suikastla hedef alınması işgal politikasının vahim sonucudur

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#Hasan Nasrallah#İsrail
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Nasrallahın suikastla hedef alınması işgal politikasının vahim sonucudur
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 17:52

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Lübnanlı dini lider ve Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından suikastla hedef alınması, yalnızca Filistin halkına karşı değil, tüm bölge halklarına karşı yıllardır süregelen işgal, imha ve ilhak politikasının vahim bir sonucudur. Soykırımcı Netanyahu'nun, bu saldırının talimatını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ortamında vermesi ise uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesidir" dedi.

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kurtulmuş, "Lübnanlı dini lider ve Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından suikastla hedef alınması, yalnızca Filistin halkına karşı değil, tüm bölge halklarına karşı yıllardır süregelen işgal, imha ve ilhak politikasının vahim bir sonucudur. Bu tür suikastların uluslararası hukuku yerle bir ettiğini ve bölgedeki kırılgan dengeyi daha da tehlikeye attığını görmezden gelip Netanyahu ve çetesini desteklemeye devam edenler de sorumludur ve hesap vereceklerdir. Soykırımcı Netanyahu'nun, bu saldırının talimatını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ortamında vermesi ise uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesidir. İsrail hükümetimin soykırıma varan suçlarının hesabını vermemesinin oluşturduğu vahşi ve adaletsiz ortam, bölgedeki tüm halkların geleceğini tehdit etmektedir. Gazze'den Batı Şeria'ya, oradan tüm bölgeye uzanan direnişin arkasında, Filistin halkının haklı talepleri vardır. Filistin halkının bağımsızlık arzusu gerçekleşene kadar direniş varlığını sürdürecektir. Filistin davası uğruna canını veren tüm şehitleri, Hasan Nasrallah'ın şahsında bir kez daha rahmetle anarken, Lübnan halkına ve tüm Filistin dostlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Numan Kurtulmuş#Hasan Nasrallah#İsrail

BAKMADAN GEÇME!