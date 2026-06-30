TBMM Başkanı Kurtulmuş: Müstakil ve geçici bir yasa olacak

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ile Meclis'te bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında Kurtulmuş ve Gharahkhani ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, iki ülkenin de NATO üyesi olduğunu ve görüşmede pek çok meseleyi karşılıklı olarak müzakere etme imkanı bulduklarını söyledi.

'GÖRÜŞMELERİN İYİ SONUÇ VERMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ'

Kurtulmuş, Türkiye ve Norveç'in çatışmaların çözümünde müzakere ve diplomasinin esas alınması yaklaşımına sahip olduğunu belirterek, "Müzakere ettiğimiz konuların çoğunda Norveç ile önemli müşterekler yakaladığımızı görüyoruz. Hiç şüphesiz bunlardan birisi Orta Doğu'nun en önemli meselesi olan ve dünya barışının en kilit sorunu olan Filistin meselesinin çözülebilmesi için ortaya konulan bakış açısıdır. Norveç de bizim gibi iki devletli çözümden başka bir yol olmadığını, bölgede bağımsız, tam manasıyla egemen 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulmasından başka bir yol olmadığına inanan ve bunu dile getiren bir ülkedir. Bu çerçevede Norveç'in 2024 yılında Filistin devletini resmen tanımış olmasını bir kere daha takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Yine aynı şekilde bölgemizdeki sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi için ve halihazırda aktif bir mesele olarak önümüzde duran Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelere de benzer şekilde destek veriyoruz. Bu sorunun bir an evvel karşılıklı müzakereler yoluyla çözülmesi, her iki tarafın da kabul edeceği bir barış sürecinin nihayete erdirilmesi gerektiğinin hem bölgemizin barışı açısından hem dünya barışı açısından hayati olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede Cenevre'de başlayan ve Doha'da devam edecek olan görüşmelerin iyi sonuçlar vermesini ümit ediyoruz" diye konuştu.

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Kurtulmuş, ABD-İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail'in provokasyon girişimlerinde bulunabileceğini vurgulayarak, "Bu provokasyonlara karşı başta her iki ülke olmak üzere uluslararası camianın dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz. Bölgede barış istemeyen, istikrarsızlıktan beslenen ve istikrarsızlığın olması için çevredeki ülkelere zaman zaman saldırılarını sürdüren İsrail'in, Amerika ve İran arasındaki barış müzakerelerinden oldukça rahatsız olduğu aşikardır. İsrail'in provokasyonlarına meydan bırakılmaması, bu sürecin sağlıklı yürümesinin en temel şartıdır. Bu çerçevede Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü saldırıları hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyor ve bölgemizin sükunete, huzura ihtiyacı olduğunu bir kez daha tekrarlıyoruz. İsrail'in bu saldırganlıklarını durdurması bölge barışının ilk şartıdır. Dolayısıyla uluslararası camia; ABD ile İran arasında bir müzakere ortamı doğmuşken ve buradan sonuç alma ihtimali mevcutken İsrail'in bu süreci berhava etmesine asla fırsat vermemelidir" dedi.

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'ASLA AF NİTELİĞİNDE OLMAYACAK'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlıkları süren yasal düzenlemelere ilişkin soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye' çalışması ile birlikte özellikle bölgemizin çatışmalar ve gerilimler içerisinde olduğu bir ortamda ülkemiz, iç kalesini tahkim etmek bakımından tarihi bir adım attı ve çok başarılı bir şekilde süreç bugüne kadar geldi. Başka örneklerinde 7-8-10 yıl içerisinde süreçler sürerken, Türkiye'de 1 yıla yakın bir sürede başarılması önemlidir. Bu salonda geçtiğimiz yaz aylarında çalışmalarına başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu nihayetinde bir raporla çalışmalarını sonlandırdı. Bu rapor bir yol haritası, şu an o yol haritasında dile getirilen hususları alarak partilerimizin bu süreci taçlandırmak için bir yasal düzenleme yapma mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakması, terörün bütünüyle geride kalmasını ve örgütün kendisini feshetmesini sağlamak için atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa, müstakil ve geçici bir yasadır. Yani münfesih örgüt mensuplarını kapsayacak, bir kereliğine çıkarılacak ve belli bir süreyi kapsayacaktır. Bu süre içerisinde gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için ise kapı kapanacaktır. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Bu komisyonda kararlaştırılan başlıklardır. Bu çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Yasa başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır. Bunun için tüm partilerin bir araya gelerek silah bırakma sürecinin tamamlanması için gerekli olan yasal düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz."

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'TÜRKİYE'NİN BU ADIMI ATMASI ŞARTTIR'

Kurtulmuş, yasanın Meclis'in ortak ittifakıyla hazırlanıp çıkarılması gerektiğini aktararak, "Süreçle ilgili devlet kurumlarının hepsi büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Ümit ediyorum ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar tamamlanır ve önce komisyonlara ardından Genel Kurul'a getirilir. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde bitirmek esastır. Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, geciktirilmeden ve asla en ufak bir detayı ihmal edilmeden, iyi planlayarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİKTİR'

Norveç Parlamentosu Başkanı Gharahkhani'ni ise ziyaretin Norveç ve Türkiye arasındaki diplomatik temasların 100'üncü yılında gerçekleşmesinin önemine işaret etti ve İstanbul'da evlilik yaptığı için Türkiye'nin kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Gharahkhani, "Türkiye, NATO'da önemli bir müttefiktir ve ittifak içerisinde en büyük silahlı kuvvetlere sahip, gerçekten de savunmaya yatırım yapan bir ülkedir. Türkiye'nin savunma sanayisine yaptığı yatırımları görmek çok etkileyici. Türkiye, NATO'nun güneydoğu kanadında, biz ise kuzey tarafındayız. Norveç'in 100 kilometre ötesinde Rusya'nın deniz altı nükleer kapasitesi imkanı var ve kritik bir alandayız. Bu yıl NATO harcamaları için bütçemizi yüzde 5'e çıkarabildik ve denizaltı üretimi alanında yatırımlarımızı yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.