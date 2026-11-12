×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Terörsüz Türkiye#Numan Kurtulmuş#Devlet Bahçeli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 14:09

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeliyi ziyaret etti

Görüşmede, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu" hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeliyi ziyaret etti

Kurtulmuş, siyasi parti ziyaretlerine salı günü başladı. Kurtulmuş, salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Yol Partisi'ni ziyaret etti. Dün de DEM Parti ve AK Parti gruplarını ziyaret etti. Kurtulmuş'un ziyaretlerine devam etmesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Terörsüz Türkiye#Numan Kurtulmuş#Devlet Bahçeli

BAKMADAN GEÇME!