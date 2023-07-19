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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'i 25 Temmuz'da olağanüstü toplantıya çağırdı

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Meclis
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclisi 25 Temmuzda olağanüstü toplantıya çağırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 17:46

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, 25 Temmuz Salı günü saat 15:00'te toplantıya çağırdı.

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CNN TÜRK canlı yayınında gelişmenin detaylarını aktaran muhabir Duygu Ayaz Bayram, "Bugünkü açıklamanın nedeni geçtiğimiz hafta CHP, Meclis Başkanlığı'na olağanüstü toplantı için başvuru yapmıştı. Son ekonomik gelişmeler ve zamların görüşülmesi üzerine Meclis Başkanlığı'na başvuru yapılmıştı. Numan Kurtulmuş da yeterli sayıda milletvekiliyle başvuru yapıldığı için kararı verdi ve 25 Temmuz Salı günü Meclis'i toplantıya çağırdı. 25 Temmuz'da Genel Kurul'un toplanması için 200 vekilin toplantıya katılmış olması gerekiyor. Herhangi bir karar alınmayacak o gün. Başvuruyu CHP'li Özgür Özel yapmıştı" ifadelerini kullandı.

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Meclis