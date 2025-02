TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis’e de vekillere de sahip çıkılmalı

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) Meclis Simülasyonu programına katıldı. Türkiye’de yıllar içerisinde hep karanlık bir odağın, sivil demokrasiyi, milli iradeyi bir şekilde baskı altına almak için sürekli olarak hep TBMM’yi itibarsızlaştırmak, milletvekillerini itibarsızlaştırmak ve Meclis’in mehabetine gölge düşürmek için ara sıra kenardan çıkarak, her türlü zehrini ortaya döktüğünü belirten Kurtulmuş, “Milletvekillerini itibarsızlaştırmak için milletvekillerinin çalışmadığından tutun da milletvekillerine sağlanan ayrıcalıklardan, yedikleri ya da yedirdikleri çorbalara kadar her türlü meseleyi suiistimal ederek esas amaçları olan milli iradeyi baskı altında tutmak ve sivil demokrasiyi bir şekilde etkisiz ve itibarsız hale getirmek işlerini sürdürürler. Onun için özellikle sivil siyaseti gölgelemek ve itibarsızlaştırmak isteyen bu zehir kovası taşıyıcılarına karşı her birinizi uyanık olmaya davet ediyorum” dedi.

KİMSENİN HAKKI YOK

Türkiye’de şartlar ne olursa olsun en zor şartlarda bile demokrasiyi, milli iradenin savunduğunun altını çizen Kurtulmuş, konuşmasında özetle şu ifadelere yer verdi: “Demokrasiye tüm partileriyle birlikte sahip çıkan Türkiye’nin sivil demokrasisini itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu sivil demokrasinin taşıyıcı unsurları olan milletvekillerini itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yoktur. Onun için milli iradeye sahip çıkmak, aynı şekilde Meclis’in mehabetine sahip çıkmak, Meclis’in saygınlığına sahip çıkmakla kaimdir.”