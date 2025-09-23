×
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Farrugia ile bir araya geldi

Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 18:55

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia ile Gazi Meclisimizde bir araya geldik. Parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığımız görüşmede, Türkiye ile Malta arasında gelişen dayanışmadan duyduğumuz memnuniyeti karşılıklı olarak ifade ettik. Görüşmemizde ayrıca Malta’nın Filistin Devleti’ni resmen tanıma kararını memnuniyetle karşıladığımızı ifade ederek tebriklerimizi ilettik" dedi. 

