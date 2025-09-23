TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Farrugia ile bir araya geldi

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia ile Gazi Meclisimizde bir araya geldik. Parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığımız görüşmede, Türkiye ile Malta arasında gelişen dayanışmadan duyduğumuz memnuniyeti karşılıklı olarak ifade ettik. Görüşmemizde ayrıca Malta’nın Filistin Devleti’ni resmen tanıma kararını memnuniyetle karşıladığımızı ifade ederek tebriklerimizi ilettik" dedi.