Gündem Haberleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi

#Macaristan#Viktor Orban#Numan Kurtulmuş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 18:51

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Budapeşte’de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Macaristan programımız kapsamında, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldik. Görüşmemizde, ikili ilişkiler ve Türk dünyasında iş birliği imkanlarının yanı sıra bölgesel ve küresel konuları da ele aldık. Macaristan Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, enerji, savunma, eğitim ve kültürel alanlarda ivme kazanan ilişkilerimizi, ‘geliştirilmiş stratejik ortaklık’ temelinde ilerletmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

