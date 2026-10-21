TBMM Başkanı Kurtulmuş, Libyalı mevkidaşı Saad ile görüştü

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TBMM Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Kurtulmuş, 6 Ekim’de gerçekleştirilen Meclis Başkanlık Divanı seçimleri neticesinde Meclis Başkanlığı görevine seçilen Saad’ı tebrik etti ve başarı dileklerini iletti. İstanbul’da yaşanan sel felaketi dolayısıyla ilettiği taziye mesajı ve gösterdiği kardeşlik ve dayanışma için Saad’a teşekkür eden Kurtulmuş, Türkiye’nin Libya’da istikrar ve sükunetin sağlanması için başından bu yana aktif çaba gösterdiğini söyledi.

Kurtulmuş, Libya’nın istikrarının bölgesel güvenlik açısından da son derece önemli olduğunu ve bu çerçevede Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarını desteklediklerini belirtti. Türkiye’nin Libya’nın doğusu ve batısıyla diyalog ve iş birliğini daha da güçlendirmeye kararlı olduğunu kaydeden Kurtulmuş, dostluk ve kardeşlik bağlarının karşılıklı adımlarla güçlendirilmeye devam edilmesini memnuniyetle müşahede ettiklerini ve bu kapsamda 2019 yılında akdedilen Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın, Saad’ın başkanlığında 20 Ekim’de gerçekleştirilen ilk Genel Kurul toplantısında oy birliğiyle kabul edilmesinden duydukları büyük memnuniyeti ifade etti.

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TÜRKİYE’YE DAVET ETTİ

Kurtulmuş ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya Temsilciler Meclisi üyelerine sevgi ve selamlarını iletti ve Türkiye-Libya kardeşlik ilişkilerinin somut olan bu kararı alanları, başta Meclis Başkanı Saad olmak üzere, yürekten takdir ve tebrik ettiklerini söyledi. Görüşmede ayrıca Kurtulmuş, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmak üzere Meclis Başkanı Saad’ı en kısa zamanda resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını dile getirdi. Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salihin Abdunnebi Muhammed Saad ise Kurtulmuş’a teşekkür ederek iş birliğini birlikte ve güvenli bir şekilde sürdüreceklerini ifade etti.