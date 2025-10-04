36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da: Siyasilerden peş peşe mesajlar... 'Hoş geldiniz'

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Gazze'nin masum ve mazlum halkının yanında yer alan insanlık cephesinin korkusuz kahramanları bu değerli kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından "Global Sumud Flotilla" etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Küresel Sumud Filosu'nda yer aldıkları için siyonist İsrail tarafından alıkonulan vatandaşlarımız sağ salim ülkemize döndü. Gazze'nin masum ve mazlum halkının yanında yer alan insanlık cephesinin korkusuz kahramanları bu değerli kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Milletimiz, dünyanın neresinde olursa olsun, mazlum ve masumların yanında olmaya devam edecektir. Filoda yer alan her bir kahramana selam olsun."

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: HOŞ GELDİNİZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail tarafından alıkonulan diğer vatandaşların da yurda dönüşleri için çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızı ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları uçağı İstanbul’a ulaştı. Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor. İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler; adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz!" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KARARLILIĞIMIZI VURGULADI

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu aktivistlerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Küresel Sumud Filosunda yer alan vatandaşlarımızı ve bazı ülkelerden aktivistleri tahsis ettiğimiz bir uçakla salimen ülkemize ulaştırdık. Vatandaşlarımızı İstanbul Havalimanında karşılayan Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak için her adımı atmaya kararlı olduğumuzu vurguladı." denildi.

"CESARETLERİNİ VE KARARLILIKLARINI BİR KEZ DAHA SELAMLIYORUM"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Küresel Sumud Filosu katılımcılarının duyarlılıklarını, cesaretlerini ve kararlılıklarını bir kez daha selamlıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel Sumud Filosunda yer alan vatandaşlarımızdan 36’sı diğer ülke vatandaşlarıyla birlikte THY uçağımızla ülkemize ulaştı. Diğer vatandaşlarımız da kısa süre içinde ülkemizde olacak. Bu vesileyle küresel vicdanın sesi olan ve Gazze konusunda önemli bir farkındalık oluşturan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının duyarlılıklarını, cesaretlerini ve kararlılıklarını bir kez daha selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

"SOYKIRIM ŞEBEKESİ BİR KERE DAHA İNSANLIK VE HAK DİVANINDA MAHKUM EDİLMİŞTİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sumud Filosu’nun insanlığı yücelten asil yolcularını selamlıyoruz. Yolculuğunuz mübarektir. Hoş geldiniz…

Sumud yolcuları “GAZZE İNSANLIĞIN EVİDİR” mesajını tüm dünyaya ulaştırmıştır...

Sumud Filosu insanlığın soykırım şebekesine teslim olmayacağını ispat etmiştir. Soykırım şebekesi bir kere daha insanlık ve hak divanında mahkum edilmiştir."