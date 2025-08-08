TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyon tarihi bir adımdır, ittifak ruhu önemli

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı"na başkanlık ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurutulmuş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu toplantımızda gelinen noktayı bizimle paylaşacak olan değerli bakanlarımız Yerlikaya, Güler beye ve MİT Başkanı Kalın'a teşekkür ediyorum. Bu komisyonumuz hakikaten tarihi bir adımdır. Büyük bir fırsatın değerlendirilmesi ve Türkiye'de artık terör örgütünün fesih kararı ile birlikte bir daha silahların, kavganın, çatışmanın konuşulmadığı, barış, esenlik ve kardeşliğin konuşulduğu bir ortamın tesis edilebilmesi için komisyonumuza tarihi görevler düşüyor. İttifak ruhu önemli. Kararlarımızı ortak oyla vereceğiz. İlk komisyon toplantısında gösterilen tavır dolayısıyla teşekkür ediyorum. Her arkadaşımız fikirlerini fevkalade açık bir şekilde, nezih bir üslupla dile getirdi ve ilk kararlarımızı da bütün partilerin ve komisyona katılan tüm milletvekillerimizin ortak oylarıyla almamız da komisyonumuzun başarısı bakımından önemlidir. Bundan sonra hem müzakere bakımından hem de burada alınacak kararların uygulanması bakımından ortaya konulacak ittifak ruhunun önemli olduğu kanaatindeyim. Ayrıca toplantının oluşması öncesinde bu sürece destek veren bütün siyasi parti liderlerine gerçekten büyük emeklerle bu işe katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum."