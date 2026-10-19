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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'a gitti

Güncelleme Tarihi:

#Kırgızistan#Bişkek#Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistana gitti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 15:26

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 15’inci Genel Kurulu’na katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e gitti.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15’inci Genel Kurulu’na katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e ulaştı. TBMM Başkanımız Kurtulmuş'u, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkan Yardımcısı Bolot Ibragimov, TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan ve Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı” ifadeleri kullanıldı.

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#Kırgızistan#Bişkek#Numan Kurtulmuş

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