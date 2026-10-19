TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'a gitti

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15’inci Genel Kurulu’na katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e ulaştı. TBMM Başkanımız Kurtulmuş'u, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkan Yardımcısı Bolot Ibragimov, TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan ve Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı” ifadeleri kullanıldı.