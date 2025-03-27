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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Şura Konseyi Başkanı Ghanim ile telefonda görüştü

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#Numan Kurtulmuş#TBMM#Katar
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Şura Konseyi Başkanı Ghanim ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 19:31

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Şura Konseyi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim ile telefonda görüştü.

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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, görüşmede, Ghanim'e, 18 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilecek "Filistin Dostu Parlamento Başkanları Grubu Toplantısı" için davetini iletti.

KATAR'IN FİLİSTİN DAVASINA VERDİĞİ DESTEK

Katar'ın Filistin davasına çok büyük destek verdiğini ve bu desteğinin de her türlü takdirin üstünde olduğunu belirten Kurtulmuş, Filistin'e destek veren ülkelerin parlamentolarının resmi olarak ilk kez bir araya gelmesini hedefledikleri toplantıda, Katar Şura Konseyi Başkanı Ghanim'i görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Kurtulmuş, Filistin davasına destek verilmesi, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında akan kanın durması, Gazze'nin yeniden imarı ve iki devletli çözüm temelinde bölgede kalıcı bir barışın sağlanması için ulusal parlamentolar olarak ortak çaba içerisinde olmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Ghanim'in yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Kurtulmuş, bayramın, Müslüman coğrafyalarına huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

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#Numan Kurtulmuş#TBMM#Katar

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