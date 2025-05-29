TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kamu işçilerimizin hak ettikleri emeklerinin karşılığı olan payı almalarını arzu ederiz

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kurtulmuş, "Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan TÜRK-İŞ, gerçekten çalışma hayatında önemli etkileri olan değerli bir sendikamızdır. Bu sendikal mücadele de verdikleri gayretli mücadeleden dolayı bir kere daha onlara teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de çalışma hayatının, iş barışı içerisinde devam etmesinin en önemli unsurlarımızdan biri olduğunu sürekli ifade ediyoruz. Türkiye; gelişen, büyüyen, kalkınmakta olan bir ülkedir. Hiç şüphesiz Türkiye'nin bu kalkınma mücadelesinde en ağırlıklı pay da emekçi, işçi kardeşlerimizindir. Dolayısıyla işçi kardeşlerimizin Türkiye'nin kalkınmasından, gelişmesinden, refahından yeterince pay alması, hepimizin ortak hedeflerinden birisi olması gerekir. Hem ekmeği büyütmek hem de bu ekmeği hakça paylaşmak; ekonomik kalkınmanın, toplumsal ve siyasal istikrarın olmazsa olmaz temel unsurlarından birisidir" dedi.

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'SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI ÇALIŞMA HAYATINA BÜYÜK BİR KATKI SAĞLAR'

Kurtulmuş, görüşmede Türkiye'nin meselelerini müzakere etme fırsatı bulduklarını ve çalışma hayatında yaşanan sorunları ele aldıklarını kaydederek, "Şu anda TÜRK-İŞ camiasının ve kamu çalışanlarının en önemli gündem maddesi olan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün bir an evvel imzalanmasının önemli olduğunun altını çizmek isterim. Yaklaşık 600 bin kişiyi ilgilendiren ve uzunca bir süredir beklenen nihai imzanın atılmasını ve böylece kamu işçilerimizin hak ettikleri emeklerinin karşılığı olan payı almalarını arzu ederiz. Bunun için temennimiz en kısa süre içerisinde, önümüzdeki günlerde bu anlaşmanın sağlanması ve Türk çalışma hayatına büyük bir destek olacak, büyük bir barış getirecek, işçilerimizin huzur içerisinde çalışmalarını gerçekleştirmesini temin edecek bu süreci barışla, uzlaşıyla tamamlamak mümkün olsun diyorum. Ümit ederiz ki en kısa süre içerisinde nihai anlaşma imzalanır ve Türk çalışma hayatına büyük bir katkı sağlar" diye konuştu. (DHA)