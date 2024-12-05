TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kadınlarımız arasında fırsat eşitliği sağlanmıştır

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Fırsat eşitliği hem cinslerin arasında da eşitliğin sağlanmasıdır. Seçilmiş vekillerin bile başörtüsü olduğu için Meclis’e sokulmadığını hatırlıyoruz. Çok şükür bu tartışma geride kaldı. Tam manasıyla kadınlarımız arasında fırsat eşitliği sağlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsü olan generalimizin varlığı kimseyi rahatsız etmiyor, etmemelidir. Başörtüsü yasağı geride kaldı. Türk kadını elde ettiği kazanımlardan geri adım atmayarak öncü unsur olarak yola devam edecektir, kazanımları ileriye götürecektir.