×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Gündem Haberleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kadınlarımız arasında fırsat eşitliği sağlanmıştır

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#ANKARA#NUMAN KURTULMUŞ
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kadınlarımız arasında fırsat eşitliği sağlanmıştır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 14:54

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM'de "Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 90. Yıl Dönümü Programı"nda konuştu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Kadınlarımız arasında fırsat eşitliği sağlanmıştır.' dedi.

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Fırsat eşitliği hem cinslerin arasında da eşitliğin sağlanmasıdır. Seçilmiş vekillerin bile başörtüsü olduğu için Meclis’e sokulmadığını hatırlıyoruz. Çok şükür bu tartışma geride kaldı. Tam manasıyla kadınlarımız arasında fırsat eşitliği sağlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsü olan generalimizin varlığı kimseyi rahatsız etmiyor, etmemelidir. Başörtüsü yasağı geride kaldı. Türk kadını elde ettiği kazanımlardan geri adım atmayarak öncü unsur olarak yola devam edecektir, kazanımları ileriye götürecektir.

İlgili haberEmine Erdoğandan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajıEmine Erdoğan'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#ANKARA#NUMAN KURTULMUŞ

BAKMADAN GEÇME!