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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen Rachel Corrie'yi andı

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#Numan Kurtulmuş#TBMM#Rachel Corrie
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen Rachel Corrieyi andı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 15:07

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16 Mart 2003'te, Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı.

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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Hakkaniyet ve adalet mücadelecisi, insanlık cephesinin yılmaz savunucusu… Rachel Corrie, işgalci siyonist İsrail rejiminin buldozerleri altında can verirken, aslında dünyaya bir hakikati haykırıyordu; 'Adalet için mücadele edenler asla unutulmaz'. Rachel, yaşanan zulme sessiz kalmayı reddetti. Filistin halkının acılarına ortak oldu, onların sesi olmak için hayatını ortaya koydu. Gösterdiği onurlu duruş, sınırları ve milletleri aşarak vicdan sahibi herkes için bir ilham kaynağı oldu.

Rachel Corrie'yi ve küresel vicdana öncülük eden duruşunu saygıyla anıyoruz. Aziz hatırası adalet arayışının ve insanlık cephesinin sönmeyen meşalesi olarak daima yaşayacak. Ruhu şad olsun."

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#Numan Kurtulmuş#TBMM#Rachel Corrie

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