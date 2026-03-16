TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı

#TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş#Rachel Corrie#Filistin
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen barış aktivisti Rachel Corrieyi andı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 13:17

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16 Mart 2003'te, Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Rachel Corrie… Refah'ta bir Filistinli ailenin evini korumak için bedenini siper eden bu cesur yürek, o gün dünyaya bir hakikati haykırıyordu, 'Zulüm bizdense, ben bizden değilim.' Filistin halkının evlerini yıkmaya gelen barbar ve Siyonist İsrail buldozerlerinin paletleri altında, tek varlığı canını feda eden Rachel'ın hatırası, 'insanlık cephesi'nde duran herkes için güçlü bir vicdan çağrısıdır. Adalet için hayatını ortaya koyanlar asla unutulmaz. Ruhu şad, mücadelesi daim olsun. Rachel Corrie'yi saygıyla anıyoruz."

#TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş#Rachel Corrie#Filistin

