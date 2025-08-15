×
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İşgalci İsrail’in hain planı açık bir saldırıdır

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#TBMM#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 11:04

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İşgalci İsrail’in, Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü birbirinden koparmaya yönelik hain planı; uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayan, Filistin’in toprak bütünlüğünü hedef alan ve soykırım planının bir parçası olan açık bir saldırıdır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un X paylaşımı şöyle:

İşgalci İsrail’in, Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü birbirinden koparmaya yönelik hain planı; uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayan, Filistin’in toprak bütünlüğünü hedef alan ve soykırım planının bir parçası olan açık bir saldırıdır. Bu hukuksuz kararı en güçlü şekilde reddediyoruz. Filistin halkının yaşadığı topraklar tartışılmaz ata topraklarıdır, vatanlarıdır. Filistin halkının iradesi dışında alınan kararlar asla kabul edilemez. 1967 sınırlarında tam mânâsıyla bağımsız, toprak bütünlüğü sağlanmış ve egemen bir Filistin devleti mutlaka kurulacaktır. Bugünün şartları ne olursa olsun, en yakın zamanda Filistin bayrağı özgür Filistin’in semalarında dalgalanacaktır. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı mücadelesini sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz.

