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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran Meclis Başkanı Kalibaf ile görüştü

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#Numan Kurtulmuş#İran#Muhammed Bakır Kalibaf
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran Meclis Başkanı Kalibaf ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 21:43

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya geldi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşmede, İran Meclis Başkanı olarak yeniden seçilmesi dolayısıyla Kalibaf'ı tebrik etti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında yaşamını yitirenler için taziye dileklerinde bulunan Kurtulmuş, İsrail'in bu saldırılarını, 17 Haziran'daki TBMM Başkanlık tezkeresiyle Meclis Genel Kurulunda telin ettiklerini söyledi.

Kurtulmuş, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer meseleye ilişkin İstanbul'daki görüşmenin önemli bir adım olduğunu ve bunun başarılı geçmiş olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Filistin'de İsrail'in yürüttüğü soykırıma karşı dünyanın dört bir yanında halkların tepkisinin giderek arttığına dikkati çeken Kurtulmuş, İsrail'in saldırılarına karşı, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

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Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Kurtulmuş ve Kalibaf, parlamentolar arası işbirliğinin artırılması konusunda birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

 

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#Numan Kurtulmuş#İran#Muhammed Bakır Kalibaf

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