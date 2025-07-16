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TBMM Başkanı Kurtulmuş: İhanetin zirvesini gördük

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#Numan Kurtulmuş#15 TEMMUZ#FETÖ
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İhanetin zirvesini gördük
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 07:00

Meclis’te yapılan törende anıta karanfil bırakan TBMM Başkanı Kurtulmuş, “O gece ihanetin zirvesine şahit olduk” dedi.

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TBMM’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilk tören, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda yapıldı. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Lideri Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar, TBMM Başkanvekili MHP’li Celal Adan ile Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

ŞEHİTLERİ MİNNETLE ANIYORUZ

Anma Programı’nda konuşan Kurtulmuş, “15 Temmuz gecesi bir yönüyle büyük bir kahramanlık, diğer yönüyle de büyük bir ihanet gecesiydi. Ne yazık ki bu ülkenin her yerinde ihanetin zirvesi olan nice hainliklere de şahit olduk. 15 Temmuz gecesi canlarını ortaya koyarak, şehadet mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyorum” dedi. Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü’nde hazırlanan Türkiye’nin Demokrasi Serüveni Sergisi’ni de gezdi.

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#Numan Kurtulmuş#15 TEMMUZ#FETÖ

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