TBMM Başkanı Kurtulmuş İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni’ne katıldı

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte, İbn Haldun Üniversitesi'nin 5. Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'ın yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. Tören İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İbn Haldun Üniversitesi 5. Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, İbn Haldun Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde olmasının kendisi için de bir onur ve ayrıcalık olduğunu söyledi. Mezun olan öğrencilere hayatlarının devamı için başarı dileklerini ileten Kurtulmuş, "İbn Haldun Üniversitesi hem eğitim alanında bir başarı öyküsü, hem de Türkiye'nin geldiği seviyeyi göstermesi bakımından önemli, örnek, numune bir projedir. Başından itibaren büyük destekleriyle projenin gerçekleştirilmesine vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, mütevelli heyeti üyesi, değerli hayırseverler ve buraya omuz veren bütün değerli bilim insanlarına, sizler adına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Haberin Devamı

"DÜNYA ÖNEMLİ BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR"

Bir iftihar ve başarı öyküsünü hep beraber izlediklerini belirten Kurtulmuş, "Dünyanın fevkalade önemli bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Bilginin, bilimin her şeyden daha önemli olduğu, yeryüzünü ve yeryüzünün ötesindekileri anlamanın insanlık için önemli bir uğraş haline geldiği bir dönemden geçiyoruz. Bilgiye sahip olanlar, bilgiye sahip olmanın ötesine bilgiyi stratejik olarak yorumlayabilenlerin dünyada çok etkili bir hale geldiğini de fevkalade ciddi bir şekilde gözlemliyoruz. Bugün dünyada bilgi adına her şeyin var olduğu, bilgi üretiminin de en üst seviyede olduğu tarihsel dönemlerden birisindeyiz. Bu bilgi birikiminin bilgideki gelişimden maalesef tam tersine bir istikamette insanların mutsuz, huzursuz ve gerçekten sorunlu bir alanda yaşadıklarını görüyoruz. Bunun esas meselesi bir medeniyet perspektifi içerisinde bilginin analiz edilememesidir" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Kurtulmuş, İbn Haldun'un İslam medeniyetinin tarihteki en büyük şahsiyetlerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Bu anlamda İbni Haldun'un ismine yakışır bir büyük üniversite olarak bu üniversitenin dünyada muadilleriyle yarışabilecek bir seviyeye doğru gelmekte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda ilmi seviyesini çok daha yukarıya çıkararak hikmetle ve irfanla donanmış gençleri yetiştirerek büyük İslam medeniyetinin ileriye doğru atılımı için de çok önemli fonksiyonlar icra edeceğine inanıyorum. Önümüzde büyük İslam medeniyetinin üçüncü büyük yürüyüşünün hazırlıkları vardır. Bunun için yapmamız gerekenin de bilginin her türlüsüne sahip olmak, bilginin her türlüsünü hikmetle yoğurmak ve dünyaya büyük alimleri, büyük bilginleri yetiştirirken, o bilginleri ne biliyor olurlarsa olsunlar bilgilerinin rablerinin bilgisi karşısında sadece denizde, okyanusta bir damla su mesafesinde olduğunu öğretecek alçak gönüllülüğü, mağfiyetkarlığı öğretmektir. Bu aynı zamanda üçüncü büyük yürüyüşün merkezinin Türkiye olacağının da önemli göstergelerinden birisidir" dedi.

Haberin Devamı

Bugün dünyadaki gelişmeleri sadece siyasi olarak ele almanın yeterli olmadığını bildiklerini dile getiren Kurtulmuş, "Bu siyasi, toplumsal, sosyolojik gelişmelere de reçete üretebilecek onlara karşı çözüm sunabilecek olan şeyin esas işin bir medeniyet perspektifiyle insanlığın tamamının hayrına olacak. Sadece Türkiye'deki 85 milyonun, İslam dünyasındaki 2 milyar insanın değil, aynı zamanda 8,5 milyar insanın tamamının hayrına olacak fikirleri üretebilmek, bilgiyi ortaya koyabilmek, medeniyet yürüyüşünü gerçekleştirebilmektir" ifadelerini kullandı.

Törende bir konuşma yapan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ise, "Biz üniversite olarak gençlerimizi toplumun yıldızları ve içine girdikleri her toplumu peşlerine takarak sürükleyen ama o toplumun içerisinde çay şekeri gibi eriyip kaybolan gençler yerine o toplumun önüne geçerek, onları iyiye, güzele doğru yönlendiren lider insan olmaları. Hedefimiz budur" dedi.