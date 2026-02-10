TBMM Başkanı Kurtulmuş: Herkes kullandığı üsluba dikkat etsin

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a sarf ettiği sözleri eleştiren Kurtulmuş, "Siyaset söylenen söz kadar kullanılan üslupla da alakalıdır. Herkese tavsiyem herkes kullandığı üsluba dikkat etsin. Herkes insani gereklere uyarak nezaket kurallar içinde nezih ve temiz bir dille siyaset yapmaya gayret etsin." dedi.

RAPOR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SUNULACAK

Kurtulmuş ayrıca TBMM'deki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili "Nihai raporda çerçeve ortaya çıktı. Komisyon raporu önümüzdeki günlerde sunulacak." açıklamasını yaptı.